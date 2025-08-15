Видео
Главная Хроники РФ урезает выплаты новобранцам из отдельных регионов, — ГУР

РФ урезает выплаты новобранцам из отдельных регионов, — ГУР

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:53
Кремль урезал выплаты новобранцам за контракт — какая причина
Российские новобранцы. Фото: росСМИ

Россия вынуждена экономить на главном ресурсе своей войны — "пушечном мясе" — на фоне дефицита федерального бюджета. Сразу в нескольких регионах резко сократили выплаты за контракт с оккупационной армией, одновременно повышая их в других.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины 15 августа.

Читайте также:

Кремль урезает контрактникам выплаты

"На фоне растущего дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах Россия вынуждена экономить даже на главном ресурсе своей кровавой войны — пушечном мясе", — говорится в сообщении.

Так, сразу в нескольких регионах снизили единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт с армией РФ:

  • в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей,
  • в Ямало-ненецком округе — с 3,1 до 1,9 млн,
  • в Белгородской области — с 3 млн до 800 тыс.,
  • в Нижегородской — с 3 до 1,5 млн рублей.

В то же время в ряде других регионов такие выплаты только растут. К примеру, в Татарстане бонус подняли до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн рублей больше. А в Кабрдино-Балкарии пообещали повысить сумму выплат с 1,5 до 1,8 млн рублей.

"Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному", — отметили в разведке.

Там также добавили, что дефицит в бюджете РФ растет рекордными темпами. По данным ГУР, только за январь-июль 2025 года он достиг 61 млрд долларов, а это почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 млрд.

Отмечается, что среди главных причин — падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов.

Напомним, в РФ перестали оплачивать больничные сельским учителям. Если же они откажутся от выполнения этого требования, с них пообещали взыскать миллион рублей.

Также мы сообщали, что Путин врет россиянам о реальном состоянии экономики РФ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
