Кремль урізав виплати новобранцям за контракт — яка причина

Російські новобранці. Фото: росЗМІ

Росія змушена економити на головному ресурсі своєї війни — "гарматному м'ясі" — на тлі дефіциту федерального бюджету. Одразу в кількох регіонах різко скоротили виплати за контракт з окупаційною армією, одночасно підвищуючи їх в інших.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України 15 серпня.

Кремль урізає контрактникам виплати

"На тлі дефіциту федерального бюджету, що зростає, та поглиблення фінансових негараздів в регіонах, Росія змушена економити навіть на головному ресурсі своєї кривавої війни — гарматному м’ясі", — йдеться у повідомленні.

Так, одразу в кількох регіонах знизили одноразові виплати для тих, хто підписує контракт з армією РФ:

у Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів,

у Ямало-ненецькому окрузі — з 3,1 до 1,9 млн,

у Бєлгородській області — з 3 млн до 800 тис.,

у Ніжегородській — з 3 до 1,5 млн рублів.

Водночас в низці інших регіонів такі виплати лише зростають. До прикладу, у Татарстані бонус підвищили до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн рублів більше. А в Кабрдино-Балкарії пообіцяли підвищити суму виплат з 1,5 до 1,8 млн рублів.

"Таким чином, в Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному", — зазначили у розвідці.

Там також додали, що дефіцит у бюджеті РФ зростає рекордними темпами. За даними ГУР, лише за січень-липень 2025 року він сягнув 61 млрд доларів, а це майже в чотири рази перевищує початковий план у 14,6 млрд.

Зазначається, що серед головних причин — падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат.

Нагадаємо, в РФ припинили оплачувати лікарняні сільським учителям. Якщо ж вони відмовляться від виконання цієї вимоги, з них пообіцяли стягнути мільйон рублів.

Також ми повідомляли, що Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ.