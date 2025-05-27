Заявление Владимира Путина по Украине - в чем Путин обвинил Украину

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин не придумал ничего лучшего для оправдания своего желания продолжать войну в Украине, несмотря на призыв со стороны Дональда Трампа, как обвинить в начале войны Украину. Путин снова вспомнил российскую пропагандистскую выдумку, "госпереворот в Украине" 2014 года.

Об этом сообщило кремлевское пропагандистское издание Lenta.

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Путин снова вспомнил о "перевороте" в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не ограничился выступлением своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и решил лично отреагировать на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа относительно бессмысленного продолжения войны в Украине.

Путин прогнозируемо обвинил во всем Украину.

Более того, кремлевский тиран снова вспомнил "государственный переворот" 2014 года — так в России называют бегство четвертого президента Украины Виктора Януковича в Россию после неудачной попытки разгона Майдана и уничтожения Революции Достоинства.

"Не мы же организовали госпереворот в Украине... Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, вроде бы так и надо. Кровавый причем", — так Путин решил оправдать свое вторжение на территорию Украины.

Украина, на которую напали, сама виновата

Владимир Путин снова заявил, что его якобы заставили вмешаться во внутренние проблемы Украины.

"Просто заставили нас делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виновными в этом", — традиционно наврал российский диктатор.

Таким образом, Путин снова и снова повторил известный российский пропагандистский нарратив — мол, в начале "специальной военной операции" виновата не Россия, которая напала, а Украина, которая защищается.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что Путин обиделся на Трампа и через своего представителя обвинил Украину в ракетно-дронных атаках России по Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что Путин приказал создать "буферную зону" между Украиной и РФ.