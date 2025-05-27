Заява Володимира Путіна щодо України - у чому Путін звинуватив Україну

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін не вигадав нічого кращого для виправдання свого бажання продовжувати війну в Україні попри заклик з боку Дональда Трампа, як звинуватити у початку війни Україну. Путін знову згадав російську пропагандистську вигадку, "держпереворот в Україні" 2014 року.

Про це повідомило кремлівське пропагандистське видання Lenta.

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Путін знову згадав про "переворот" в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не обмежився виступом свого прессекретаря Дмитра Пєскова і вирішив особисто відреагувати на звинувачення з боку президента США Дональда Трампа щодо безглуздого продовження війни в Україні.

Путін прогнозовано звинуватив у всьому Україну.

Більш того, кремлівський тиран знову згадав "державний переворот" 2014 року — так в Росії називають втечу четвертого президента України Віктора Януковича до Росії після невдалої спроби розгону Майдану і знищення Революції Гідності.

"Не ми ж організували держпереворот в Україні... Нам увесь час казали, що потрібні вибори, демократія. Держпереворот здійснили — і все, начебто так і треба. Кривавий причому", — так Путін вирішив виправдати своє вторгнення на територію України.

Україна, на яку напали, сама винна

Володимир Путін знову заявив, що його нібито змусили втрутитися у внутрішні проблеми України.

"Просто змусили нас робити те, що ми зараз робимо. І намагаються зробити нас винними у цьому", — традиційно набрехав російський диктатор.

Таким чином, Путін знову і знову повторив відомий російський пропагандистський наратив — мовляв, у початку "спеціальної воєнної операції" винна не Росія, яка напала, а Україна, яка захищається.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що Путін образився на Трампа і через свого речника звинуватив Україну у ракетно-дронових атаках Росії по Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що Путін наказав створити "буферну зону" між Україною і РФ.