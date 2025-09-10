Видео
Пропагандист Соловьев начал работать на детскую аудиторию

Пропагандист Соловьев начал работать на детскую аудиторию

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:43
Соловьев прочитал лекцию школьникам - пропоганда в России
Владимир Соловьев во время эфира. Фото: росСМИ

Популярного российского пропагандиста Владимира Соловьева начали использовать для пропаганды среди школьников. Говоря якобы как о русском языке, Соловьев продвигал один из ключевых кремлевских нарративов среди будущих поколений РФ.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Пропагандист говорит в школе о языке

В российских школах прошел пропагандистский проект "Разговоры о важном".

Тема этого проекта была, в частности, следующая — "Русский язык в эпоху цифровых технологий".

В этом проекте приняли участие известные россияне, в частности популярный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Какой кремлевский нарратив продвигает Соловьев

На видео, которое включили российским школьникам, Соловьев общается с двумя подростками на тему русского языка.

Говоря о языке, пропагандист продвигает одну из тем, которую использовали и российские чиновники — ненужности существования мира без России.

"Если будет Россия и будет народ, то будет и великий язык, а если не будет России, то зачем такой мир?" — заявил Владимир Соловьев.

Напомним, мы ранее писали о том, что Соловьев критиковал уменьшение в российских вузах курсов по ведению пропаганды.

Добавим, мы сообщали о том, Соловьев нашел кого расстрелять за атаку СБУ по аэродромам.

школы дети пропаганда Владимир Соловьев Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
