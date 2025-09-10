Соловьев прочитал лекцию школьникам - пропоганда в России

Пропагандист Соловьев начал работать на детскую аудиторию
Популярного российского пропагандиста Владимира Соловьева начали использовать для пропаганды среди школьников. Говоря якобы как о русском языке, Соловьев продвигал один из ключевых кремлевских нарративов среди будущих поколений РФ.
Об этом сообщили российские медиа.
Пропагандист говорит в школе о языке
В российских школах прошел пропагандистский проект "Разговоры о важном".
Тема этого проекта была, в частности, следующая — "Русский язык в эпоху цифровых технологий".
В этом проекте приняли участие известные россияне, в частности популярный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.
Какой кремлевский нарратив продвигает Соловьев
На видео, которое включили российским школьникам, Соловьев общается с двумя подростками на тему русского языка.
Говоря о языке, пропагандист продвигает одну из тем, которую использовали и российские чиновники — ненужности существования мира без России.
"Если будет Россия и будет народ, то будет и великий язык, а если не будет России, то зачем такой мир?" — заявил Владимир Соловьев.
Напомним, мы ранее писали о том, что Соловьев критиковал уменьшение в российских вузах курсов по ведению пропаганды.
Добавим, мы сообщали о том, Соловьев нашел кого расстрелять за атаку СБУ по аэродромам.
