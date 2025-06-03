Пропагандисты РФ об атаке Украины по самолетам — кого требует наказать Соловьев

Соловьев нашел кого расстрелять за атаку СБУ по аэродромам
Кремлевская пропаганда определилась, кого обвинять в атаке украинских дронов на российские военные аэродромы. Известные российские пропагандисты даже предлагают расстреливать этих людей.
Об этом сообщил украинский активист Денис Казанский.
Путина обвинять нельзя
В России начали искать виновных в том, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию по уничтожению российской авиации на аэродромах базирования.
К этим поискам присоединился, в частности, известный медиапропагандист Кремля Владимир Соловьев.
Но, поскольку обвинять действующее военно-политическое руководство России пропагандисты не могут, они ищут виновных в других местах.
Кого предлагает расстрелять голос Кремля
Так, Соловьев набросился на военнослужащих срочной службы, которые снимали момент атаки украинских дронов на смартфоны и выкладывали видео в сеть.
"А можно его расстрелять, эту сволочь? Вывести и перед строем расстрелять как предателя Родины!" — в своем истерично-эмоциональном стиле заявил известный медиапропагандист.
Напомним, мы ранее писали о том, что в воскресенье, 1 июня, в России массово пылали стратегические бомбардировщики — это результат спецоперации СБУ.
Добавим, мы сообщали о том, что глава СБУ сообщил новые детали спецоперации на аэродромы РФ.
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