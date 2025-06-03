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Соловьев нашел кого расстрелять за атаку СБУ по аэродромам

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Дата публикации 3 июня 2025 11:14
Пропагандисты РФ об атаке Украины по самолетам — кого требует наказать Соловьев
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

Кремлевская пропаганда определилась, кого обвинять в атаке украинских дронов на российские военные аэродромы. Известные российские пропагандисты даже предлагают расстреливать этих людей.

Об этом сообщил украинский активист Денис Казанский.

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Путина обвинять нельзя

В России начали искать виновных в том, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию по уничтожению российской авиации на аэродромах базирования.

К этим поискам присоединился, в частности, известный медиапропагандист Кремля Владимир Соловьев.

Но, поскольку обвинять действующее военно-политическое руководство России пропагандисты не могут, они ищут виновных в других местах.

Кого предлагает расстрелять голос Кремля

Так, Соловьев набросился на военнослужащих срочной службы, которые снимали момент атаки украинских дронов на смартфоны и выкладывали видео в сеть.

"А можно его расстрелять, эту сволочь? Вывести и перед строем расстрелять как предателя Родины!" — в своем истерично-эмоциональном стиле заявил известный медиапропагандист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в воскресенье, 1 июня, в России массово пылали стратегические бомбардировщики — это результат спецоперации СБУ.

Добавим, мы сообщали о том, что глава СБУ сообщил новые детали спецоперации на аэродромы РФ.

СБУ пропаганда Владимир Соловьев дроны Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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