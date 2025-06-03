Пропагандисти РФ про атаку України по літаках — кого вимагає покарати Соловйов

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ

Кремлівська пропаганда визначилася, кого звинувачувати в атаці українських дронів на російські військові аеродроми. Відомі російські пропагандисти навіть пропонують розстрілювати цих людей.

Про це повідомив український активіст Денис Казанський.

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В Росії почали шукати винних у тому, що Служба безпеки України провела блискучу операцію зі знищення російської авіації на аеродромах базування.

До цих пошуків приєднався, зокрема, відомий медіапропагандист Кремля Володимир Соловйов.

Та, оскільки звинувачувати чинне військово-політичне керівництвом Росії пропагандисти не можуть, вони шукають винних деінде.

Кого пропонує розстріляти голос Кремля

Так, Соловйов накинувся на військовослужбовців строкової служби, які знімали момент атаки українських дронів на смартфони і викладали відео в мережу.

"А можна його розстріляти, цю наволоч? Вивести і перед строєм розстріляти як зрадника Батьківщини!" — у своєму істерично-емоційному стилі заявив відомий медіапропагандист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у неділю, 1 червня, в Росії масово палали стратегічні бомбардувальники — це результат спецоперації СБУ.

Додамо, ми повідомляли про те, що голова СБУ повідомив нові деталі спецоперації на аеродроми РФ.