Пропагандисти РФ про атаку України по літаках — кого вимагає покарати Соловйов

Соловйов знайшов кого розстріляти за атаку СБУ по аеродромах
Кремлівська пропаганда визначилася, кого звинувачувати в атаці українських дронів на російські військові аеродроми. Відомі російські пропагандисти навіть пропонують розстрілювати цих людей.
Про це повідомив український активіст Денис Казанський.
Путіна звинувачувати не можна
В Росії почали шукати винних у тому, що Служба безпеки України провела блискучу операцію зі знищення російської авіації на аеродромах базування.
До цих пошуків приєднався, зокрема, відомий медіапропагандист Кремля Володимир Соловйов.
Та, оскільки звинувачувати чинне військово-політичне керівництвом Росії пропагандисти не можуть, вони шукають винних деінде.
Кого пропонує розстріляти голос Кремля
Так, Соловйов накинувся на військовослужбовців строкової служби, які знімали момент атаки українських дронів на смартфони і викладали відео в мережу.
"А можна його розстріляти, цю наволоч? Вивести і перед строєм розстріляти як зрадника Батьківщини!" — у своєму істерично-емоційному стилі заявив відомий медіапропагандист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у неділю, 1 червня, в Росії масово палали стратегічні бомбардувальники — це результат спецоперації СБУ.
Додамо, ми повідомляли про те, що голова СБУ повідомив нові деталі спецоперації на аеродроми РФ.
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