Соловйов прочитав лекцію школярам - пропоганда в Росії

Володимир Соловйов під час ефіру. Фото: росЗМІ

Популярного російського пропагандиста Володимира Соловйова почали використовувати для пропаганди серед школярів. Говорячи нібито як про російську мову, Соловйов просував один із ключових кремлівських наративів серед майбутніх поколінь РФ.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Пропагандист говорить в школі про мову

В російських школах пройшов пропагандистський проєкт "Розмови про важливе".

Тема цього проєкту була, зокрема, така — "Російська мова в епоху цифрових технологій".

У цьому проєкті взяли участь відомі росіяни, зокрема популярний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Який кремлівський наратив просуває Соловйов

На відео, яке включили російським школярам, Соловйов спілкується з двома підлітками на тему російської мови.

Говорячи про мову, пропагандист просуває одну з тем, яку використовували й російські чиновники — непотрібності існування світу без Росії.

"Якщо буде Росія і буде народ, то буде і велика мова, а якщо не буде Росії, то навіщо такий світ?" — заявив Володимир Соловйов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Соловйов критикував зменшення в російських вишах курсів з ведення пропаганди.

Додамо, ми повідомляли про те, що Соловйов знайшов, кого розстріляти за атаку СБУ по аеродромах.