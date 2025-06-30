Участники велопробега. Фото: соцсети

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики отчитались о проведении "масштабного велопробега" ко Дню молодежи. В своих заявлениях они уверяют, что участие в мероприятии приняли сотни людей, в том числе местные жители и сторонники партии "Единая Россия". Однако реальность, как свидетельствует опубликованная в медиа единственная фотография, значительно скромнее.

Об этом сообщило движение сопротивления "Жовта стрічка".

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На снимке, который попал в соцсети с организованного мероприятия есть только несколько человек в красных футболках и беретах. Рядом стоят двое мужчин, вероятно, это организаторы. Однако, никакого "масштаба" на фото не зафиксировано. Это еще раз подтверждает наличие мощного саботажа среди населения, которое осталось на оккупированной территории.

Оккупанты даже вынуждены завозить российских граждан на предприятия и заводы, которые производят продукцию, используемую для нужд армии РФ. Часто местные специалисты избегают сотрудничества с оккупационной администрацией, поэтому свободных рабочих рук не хватает.

"Саботаж на ВОТ на самом деле очень существенный, хотя об этом и мало пишут. Оккупанты вынуждены завозить россиян на любые заводы и предприятия, которые производят что-то для российской армии (прямо или косвенно). Мы знаем сотни подобных историй, но детали — после деоккупации. Пока — приближаем ее, как можем", — сообщили анонимно участники движения сопротивления.

Напомним, в России процветает мошенничество с участием шаманов и экстрасенсов. так недавно в одной из областей шаман закопал заживо двух людей за деньги.

А в Москве супруги попались на крючок мошенников и вышли на площадь с плакатами о СБУ.