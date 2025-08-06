Проблемы с интернетом в Крыму - зачем россияне отключают интернет в Крыму

Оккупанты отключают интернет в Крыму — причина
На оккупированном российской армией Крымском полуострове, как и во многих российских городах, начнут отключать мобильный интернет. "Власти" называют причиной атаки украинских дронов, но не объясняет, почему отключения будут длиться значительно дольше, чем эти атаки.
Об этом сообщает ТСН.
Крым — без интернета
Российская оккупационная "власть" решила отключить мобильный интернет на аннексированном Крымском полуострове.
Интернет планируют отключать под предлогом борьбы с украинскими дронами.
При этом отключения будут длиться не несколько часов, а несколько дней и даже дольше.
Рассчитаться — только наличными
Кроме того, жителям оккупированного Крыма оккупанты прямо приказывают запасаться наличными средствами.
Причиной называют то, что терминалы для оплаты не будут работать ни в магазинах, ни в общественном транспорте, ни в других заведениях.
Реакция крымчан, в частности, будут ли они протестовать против такого решения оккупантов, пока неизвестна.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Сибири без интернета остался целый город-миллионник.
Добавим, мы сообщали о том, что на оккупированных территориях Луганщины Россия отключала мобильный интернет еще в 2023 году.
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