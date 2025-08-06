Відео
Головна Хроніки Окупанти відключають інтернет в Криму — причина

Окупанти відключають інтернет в Криму — причина

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 21:37
Проблеми з інтернетом в Криму - навіщо росіяни відключають інтернет в Криму
Пропагандистська акція окупантів у Криму. Фото: росЗМІ

На окупованому російською армією Кримському півострові, як і у багатьох російських містах, почнуть відключати мобільний інтернет. "Влада" називає причиною атаки українських дронів, але не пояснює, чому відключення триватимуть значно довше, ніж ці атаки.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Крим — без інтернету

Російська окупаційна "влада" вирішила відключити мобільний інтернет на анексованому Кримському півострові.

Інтернет планують відключати під приводом боротьби з українськими дронами.

При цьому відключення будуть тривати не кілька годин, а кілька днів і навіть довше.

Розрахуватися — тільки готівкою

Крім того, мешканцям окупованого Криму окупанти прямо наказують запасатися готівковими коштами.

Причиною називають те, що термінали для оплати не працюватимуть ні в крамницях, ні в громадському транспорті, ні у інших закладах.

Реакція кримчан, зокрема, чи будуть вони протестувати проти такого рішення окупантів, поки що невідома.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Сибіру без інтернету лишилося ціле місто-мільйоннник.

Додамо, ми повідомляли про те, що на окупованих територіях Луганщини Росія відключала мобільний інтернет ще в 2023 році.

російські війська Крим інтернет дрони війна в Україні
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
