Проблеми з інтернетом в Криму - навіщо росіяни відключають інтернет в Криму

Окупанти відключають інтернет в Криму — причина
На окупованому російською армією Кримському півострові, як і у багатьох російських містах, почнуть відключати мобільний інтернет. "Влада" називає причиною атаки українських дронів, але не пояснює, чому відключення триватимуть значно довше, ніж ці атаки.
Про це повідомляє ТСН.
Крим — без інтернету
Російська окупаційна "влада" вирішила відключити мобільний інтернет на анексованому Кримському півострові.
Інтернет планують відключати під приводом боротьби з українськими дронами.
При цьому відключення будуть тривати не кілька годин, а кілька днів і навіть довше.
Розрахуватися — тільки готівкою
Крім того, мешканцям окупованого Криму окупанти прямо наказують запасатися готівковими коштами.
Причиною називають те, що термінали для оплати не працюватимуть ні в крамницях, ні в громадському транспорті, ні у інших закладах.
Реакція кримчан, зокрема, чи будуть вони протестувати проти такого рішення окупантів, поки що невідома.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Сибіру без інтернету лишилося ціле місто-мільйоннник.
Додамо, ми повідомляли про те, що на окупованих територіях Луганщини Росія відключала мобільний інтернет ще в 2023 році.
Читайте Новини.LIVE!