На Луганщине россияне готовят школьников к войне

Дети на ВОТ. Фото: Укринформ

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики продолжают готовить детей к войне. Следовательно, с 1 сентября 2025 года в школах будут действовать 95 так называемых "казацких классов".

Об этом информирует Луганская ОВА в Facebook.

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В областной военной администрации отметили, что российские оккупанты продолжают готовить луганских детей к войне. Так, с 1 сентября в школах так называемой "ЛНР" откроются 95 "казацких классов", что составляет 36% от общего количества. Это — самый большой процент среди всех профилей.

К примеру, классов с инженерным уклоном планируют набрать только 20, с медицинским — всего 11, агротехнологическим — около 20.

В ОВА отметили, что россиянам не нужны мирные специальности.

Кроме того, с 1 июля в так называемой "ЛНР" повышают тарифы практически на все коммунальные услуги. Ценообразование захватчики не контролируют — лишь бы у предприятий поставщиков услуг была прибыль в каждом оккупированном городе.

Так, год назад цену на природный газ для населения увеличили на 40%. С сегодняшнего дня — еще на 20 %. Плата за вывоз мусора увеличена на 50%.

Скриншот сообщения ОВА/Facebook

Ранее мы информировали, что на территории временно оккупированной Луганской области будут штрафовать студентов-медиков.

Также мы писали, что в марте этого года на временно оккупированной территории Луганской области фиксировался критический уровень загрязнения воздуха.