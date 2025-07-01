Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки На ТОТ Луганщини окупанти готують дітей до війни

На ТОТ Луганщини окупанти готують дітей до війни

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 08:43
На Луганщині росіяни готують школярів до війни
Діти на ТОТ. Фото: Укрінформ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники продовжують готувати дітей до війни. Відтак, з 1 вересня 2025 року у школах діятимуть 95 так званих "козацьких класів".

Про це інформує Луганська ОВА у Facebook.

Реклама
Читайте також:

На ТОТ росіяни готують школярів до війни

В обласній військовій адміністрації зазначили, що російські окупанти продовжують готувати луганських дітей до війни. Так, із 1 вересня у школах так званої "ЛНР" відкриються 95 "козацьких класів", що становить 36% від загальної кількості. Це — найбільший відсоток серед усіх профілів.

До прикладу, класів з інженерним ухилом планують набрати лише 20, із медичним — усього 11, агротехнологічним — близько 20.

В ОВА наголосили, що росіянам не потрібні мирні спеціальності.

Крім того, із 1 липня у так званій "ЛНР" підвищують тарифи практично на всі комунальні послуги. Ціноутворення загарбники не контролюють — аби в підприємств надавачів послуг був прибуток у кожному окупованому місті.

Так, рік тому ціну на природний газ для населення збільшили на 40 %. Відсьогодні — ще на 20 %. Плата за вивезення сміття збільшена на 50%.

ТОТ діти
Скриншот повідомлення ОВА/Facebook

Раніше ми інформували, що на території тимчасово окупованої Луганської області штрафуватимуть студентів-медиків.

Також ми писали, що у березні цього року на тимчасово окупованій території Луганської області фіксувався критичний рівень забруднення повітря.

діти Луганська область окупанти війна в Україні ТОТ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації