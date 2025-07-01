На Луганщині росіяни готують школярів до війни

Діти на ТОТ. Фото: Укрінформ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники продовжують готувати дітей до війни. Відтак, з 1 вересня 2025 року у школах діятимуть 95 так званих "козацьких класів".

Про це інформує Луганська ОВА у Facebook.

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В обласній військовій адміністрації зазначили, що російські окупанти продовжують готувати луганських дітей до війни. Так, із 1 вересня у школах так званої "ЛНР" відкриються 95 "козацьких класів", що становить 36% від загальної кількості. Це — найбільший відсоток серед усіх профілів.

До прикладу, класів з інженерним ухилом планують набрати лише 20, із медичним — усього 11, агротехнологічним — близько 20.

В ОВА наголосили, що росіянам не потрібні мирні спеціальності.

Крім того, із 1 липня у так званій "ЛНР" підвищують тарифи практично на всі комунальні послуги. Ціноутворення загарбники не контролюють — аби в підприємств надавачів послуг був прибуток у кожному окупованому місті.

Так, рік тому ціну на природний газ для населення збільшили на 40 %. Відсьогодні — ще на 20 %. Плата за вивезення сміття збільшена на 50%.

Скриншот повідомлення ОВА/Facebook

Раніше ми інформували, що на території тимчасово окупованої Луганської області штрафуватимуть студентів-медиків.

Також ми писали, що у березні цього року на тимчасово окупованій території Луганської області фіксувався критичний рівень забруднення повітря.