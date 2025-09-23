Видео
Главная Хроники На авиарейсе в России умер пассажир — неожиданные последствия

На авиарейсе в России умер пассажир — неожиданные последствия

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:14
Смерть на авиалинии в России - что спровоцировало смерть пассажира
Самолет авиакомпании Nordstar, где произошел трагический инцидент. Фото: росСМИ

В российском городе Уфа во время посадки на пассажирский авиарейс умер один из пассажиров. У другого клиента авиакомпании после увиденного случился приступ эпилепсии, некоторые из пассажиров вообще отказались лететь этим авиарейсом.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Смерть во время посадки на самолет

В Российской Федерации произошел трагический случай во время посадки на один из местных пассажирских авиарейсов.

Во время посадки пассажиров на самолет Boeing 737-8AS авиакомпании NordStar, который должен был лететь по маршруту Уфа-Иркутск, одному из клиентов авиакомпании стало плохо.

Для 47-летнего пассажира вызвали медиков, но те не сумели его спасти. Мужчина умер по дороге в самолет.

Что произошло с пассажирами дальше

Эта смерть не только задержала рейс, который вылетел со значительным опозданием, но и спровоцировала еще ряд событий.

У другого пассажира, который видел этот инцидент собственными глазами, внезапно начался приступ эпилепсии.

А третий пассажир после всего увиденного вообще отказался лететь этим рейсом.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти настаивают на снятии санкций с авиаотрасли.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской пассажирской авиации с конца мая начали постоянно случаться сбои в системе предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

авиасообщение смерть россияне Россия авиация
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
