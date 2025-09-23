Смерть на авіалінії в Росії - що спровокувало смерть пасажира

Літак авіакомпанії Nordstar, де стався трагічний інцидент. Фото: росЗМІ

У російському місті Уфа під час посадки на пасажирський авіарейс помер один із пасажирів. В іншого клієнта авіакомпанії після побаченого стався приступ епілепсії, дехто з пасажирів взагалі відмовився летіти цим авіарейсом.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Смерть під час посадки на літак

В Російській Федерації стався трагічний випадок під час посадки на один із місцевих пасажирських авіарейсів.

Під час посадки пасажирів на літак Boeing 737-8AS авіакомпанії NordStar, що мав летіти за маршрутом Уфа-Іркутськ, одному з клієнтів авіакомпанії стало погано.

Для 47-річного пасажира викликали медиків, але ті не зуміли його врятувати. Чоловік помер по дорозі у літак.

Що сталося з пасажирами далі

Ця смерть не тільки затримала рейс, який вилетів зі значним запізненням, але й спровокувала ще низку подій.

В іншого пасажира, який бачив цей інцидент на власні очі, раптово розпочався приступ епілепсії.

А третій пасажир після усього побаченого взагалі відмовився летіти цим рейсом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада наполягає на знятті санкцій з авіагалузі.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській пасажирській авіації з кінця травня почали постійно траплятися збої у системі попередження зіткнення літаків у повітрі.