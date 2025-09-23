Смерть на авіалінії в Росії - що спровокувало смерть пасажира

На авіарейсі в Росії помер пасажир — несподівані наслідки
У російському місті Уфа під час посадки на пасажирський авіарейс помер один із пасажирів. В іншого клієнта авіакомпанії після побаченого стався приступ епілепсії, дехто з пасажирів взагалі відмовився летіти цим авіарейсом.
Про це повідомили російські медіа.
Смерть під час посадки на літак
В Російській Федерації стався трагічний випадок під час посадки на один із місцевих пасажирських авіарейсів.
Під час посадки пасажирів на літак Boeing 737-8AS авіакомпанії NordStar, що мав летіти за маршрутом Уфа-Іркутськ, одному з клієнтів авіакомпанії стало погано.
Для 47-річного пасажира викликали медиків, але ті не зуміли його врятувати. Чоловік помер по дорозі у літак.
Що сталося з пасажирами далі
Ця смерть не тільки затримала рейс, який вилетів зі значним запізненням, але й спровокувала ще низку подій.
В іншого пасажира, який бачив цей інцидент на власні очі, раптово розпочався приступ епілепсії.
А третій пасажир після усього побаченого взагалі відмовився летіти цим рейсом.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада наполягає на знятті санкцій з авіагалузі.
Додамо, ми повідомляли про те, що в російській пасажирській авіації з кінця травня почали постійно траплятися збої у системі попередження зіткнення літаків у повітрі.
Читайте Новини.LIVE!