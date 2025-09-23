Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки На авіарейсі в Росії помер пасажир — несподівані наслідки

На авіарейсі в Росії помер пасажир — несподівані наслідки

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:14
Смерть на авіалінії в Росії - що спровокувало смерть пасажира
Літак авіакомпанії Nordstar, де стався трагічний інцидент. Фото: росЗМІ

У російському місті Уфа під час посадки на пасажирський авіарейс помер один із пасажирів. В іншого клієнта авіакомпанії після побаченого стався приступ епілепсії, дехто з пасажирів взагалі відмовився летіти цим авіарейсом.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Смерть під час посадки на літак

В Російській Федерації стався трагічний випадок під час посадки на один із місцевих пасажирських авіарейсів.

Під час посадки пасажирів на літак Boeing 737-8AS авіакомпанії NordStar, що мав летіти за маршрутом Уфа-Іркутськ, одному з клієнтів авіакомпанії стало погано.

Для 47-річного пасажира викликали медиків, але ті не зуміли його врятувати. Чоловік помер по дорозі у літак.

Що сталося з пасажирами далі

Ця смерть не тільки затримала рейс, який вилетів зі значним запізненням, але й спровокувала ще низку подій.

В іншого пасажира, який бачив цей інцидент на власні очі, раптово розпочався приступ епілепсії.

А третій пасажир після усього побаченого взагалі відмовився летіти цим рейсом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада наполягає на знятті санкцій з авіагалузі.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській пасажирській авіації з кінця травня почали постійно траплятися збої у системі попередження зіткнення літаків у повітрі.

авіасполучення смерть росіяни Росія авіація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації