Путин мечтает о бессмертии — что ему рассказал Герман Греф о бессмертии

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

На российской конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" возникла почти фантасмагорическая сцена: глава "Сбербанка" Герман Греф решил намекнуть Владимиру Путину, что до бессмертия осталось совсем немного — каких-то шесть-семь лет. Заявление прозвучало так, будто глава "Сбера" специально подогревал надежду кремлевского диктатора, который в последнее время с большим азартом ищет рецепты вечной молодости.

Об этом сообщают росСМИ.

Путину обещают, что бессмертие вот-вот станет реальностью

Греф вспомнил работу китайского фантаста Чэнь Цюфаня и вбросил в дискуссию прогнозы футуролога Рэймонда Курцвейла, мол, все, кто продержится до начала 2030-х, смогут "зацепиться за бессмертие". Как он уточнил, по подсчетам Курцвейла, условная точка перехода должна наступить примерно в 2032 году.

Цюфань в ответ начал говорить об искусственном интеллекте и долголетии, приводя пример своей матери, но откровенной поддержки идеи о "вечной жизни" не дал. Зато Путин не сдержался. Он взял слово и напомнил, как когда-то люди едва доживали до 35 лет, а сейчас некоторые страны уже имеют среднюю продолжительность жизни более 80. И тут же добавил, что, мол, дожить до 150 лет будет вполне реалистично.

При этом российский президент, который в последнее время проявляет заметный интерес к теме вечности жизни, тут же начал философствовать. Мол, вопрос не в том, сколько прожить, а зачем. И, как всегда, вспомнил "традиционные ценности", которые должны объяснить смысл жизни лучше любой науки.

Прогнозы Курцвейла, на которые ссылался Греф, действительно существуют. Американский футуролог предполагает, что благодаря искусственному интеллекту человечество в ближайшие годы может достичь момента, когда наука будет компенсировать старение быстрее, чем оно прогрессирует. По его словам, уже в начале 2030-х каждый прожитый год потери возраста будет иметь свой "кэшбек", а впоследствии люди начнут получать обратно больше времени, чем теряют.

Путин ищет любые способы, как прожить как можно дольше

Акцент на теме бессмертия в присутствии Путина не кажется случайным. Напомним, что в начале сентября телекамеры на параде в Пекине случайно записали разговор между российским и китайским лидерами. Именно тогда переводчик Си Цзиньпина повторил его слова о том, что в 70 лет человек "еще ребенок", после чего переводчик Путина уже от себя подытожил: мол, с развитием биотехнологий органы можно пересаживать бесконечно, и при таком подходе бессмертие является лишь вопросом времени.А уже через несколько дней после визита в Китай Путин поехал в "Сириус", где ему показали "молодильную клубнику".

Также в росСМИ исследовали, как часто упоминают Владимира Путина в научных трудах. Оказалось, что российский диктатор "разбирается " чуть ли не во всех областях науки .