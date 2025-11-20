Путін мріє про безсмертя — що йому розповів Герман Греф про безсмертя

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

На російській конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" виникла майже фантасмагорична сцена: глава "Сбербанку" Герман Греф вирішив натякнути Володимиру Путіну, що до безсмертя лишилося зовсім трішки — якихось шість-сім років. Заява прозвучала так, ніби глава "Сбера" спеціально підігрівав надію кремлівського диктатора, який останнім часом з неабияким азартом шукає рецепти вічної молодості.

Путіну обіцяють, що безсмертя от-от стане реальністю

Греф пригадав роботу китайського фантаста Чень Цюфаня і вкинув у дискусію прогнози футуролога Реймонда Курцвейла, мовляв, усі, хто протримається до початку 2030-х, зможуть "зачепитися за безсмертя". Як він уточнив, за підрахунками Курцвейла, умовна точка переходу має настати приблизно у 2032 році.

Цюфань у відповідь почав говорити про штучний інтелект і довголіття, наводячи приклад своєї матері, але відвертої підтримки ідеї про "вічне життя" не дав. Зате Путін не стримався. Він узяв слово і нагадав, як колись люди ледве доживали до 35 років, а нині деякі країни вже мають середню тривалість життя понад 80. І тут же додав, що, мовляв, дожити до 150 років буде цілком реалістично.

При цьому російський президент, який останнім часом виявляє помітний інтерес до теми вічності життя, одразу почав філософствувати. Мовляв, питання не в тому, скільки прожити, а навіщо. І, як завжди, згадав "традиційні цінності", які мають пояснити сенс життя краще за будь-яку науку.

Прогнози Курцвейла, на які посилався Греф, справді існують. Американський футуролог припускає, що завдяки штучному інтелекту людство в найближчі роки може досягти моменту, коли наука компенсуватиме старіння швидше, ніж воно прогресує. За його словами, вже на початку 2030-х кожен прожитий рік втрати віку матиме свій "кешбек", а згодом люди почнуть отримувати назад більше часу, ніж втрачають.

Путін шукає будь-які способи, як прожити якомога довше

Акцент на темі безсмертя у присутності Путіна не здається випадковим. Нагадаємо, що на початку вересня телекамери на параді в Пекіні випадково записали розмову між російським і китайським лідерами. Саме тоді перекладач Сі Цзіньпіна повторив його слова про те, що у 70 років людина "ще дитина", після чого перекладач Путіна вже від себе підсумував: мовляв, із розвитком біотехнологій органи можна пересаджувати нескінченно, і при такому підході безсмертя є лише питанням часу. А вже через кілька днів після візиту до Китаю Путін поїхав у "Сіріус", де йому показали "молодильну полуницю".

Також в росЗМІ дослідили, як часто згадують Володимира Путіна у наукових працях. Виявилось, що російський диктатор " знається" ледь не у всіх галузях науки.