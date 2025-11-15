Видео
Україна
Минобороны РФ запускает репрессии против своих Z-пропагандистов

Минобороны РФ запускает репрессии против своих Z-пропагандистов

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 04:06
обновлено: 11:39
В России начались репрессии против Z-пропагандистов — подробности
Российские войска. Фото: росСМИ

На фоне полномасштабной войны против Украины Россия начала усиленно давить даже на собственных Z-пропагандистов. Их заставят показывать только полную лояльность и будут наказывать за любые попытки отклонения от кремлевской линии. 

Об этом сообщают росСМИ.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов объявил о начале масштабной кампании против Z-блогеров, которые поддерживали войну против Украины, но позволяли себе критику российского военного руководства. Он заявил, что первые протоколы за "дискредитацию армии" - лишь начало репрессий, а российское Минобороны уже передает правоохранительным органам материалы против таких авторов.

По словам Алаудинова, части блогеров дали семь дней на удаление "нежелательных" публикаций и публичные извинения, иначе им, как он пригрозил, грозят уголовные производства.

Формально речь идет о тех, кто поддерживает агрессию против Украины, но критикует военных или Минобороны РФ, что теперь приравнивается к "враждебной деятельности".

Чиновник отдельно подчеркнул, что все, кто "не слушает" Путина, "или будут сидеть, или не будут жить в России". Таким образом он подтвердил, что репрессии могут коснуться даже лояльных к войне пропагандистов, если их высказывания выходят за пределы дозволенной риторики.

Между тем Кремль не прекращает разрабатывать новые информационные операции для распространения пропаганды и фейков. Так недавно выяснилось, что Россия готовит новый ряд ложных новостей о продаже оружия Украине.

Также журналисты выяснили, как в Кремле из поколения в поколение "передаются" должности.

российские войска скандал репрессии пропаганда критика Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
