В России начались репрессии против Z-пропагандистов — подробности

Российские войска. Фото: росСМИ

На фоне полномасштабной войны против Украины Россия начала усиленно давить даже на собственных Z-пропагандистов. Их заставят показывать только полную лояльность и будут наказывать за любые попытки отклонения от кремлевской линии.

Об этом сообщают росСМИ.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов объявил о начале масштабной кампании против Z-блогеров, которые поддерживали войну против Украины, но позволяли себе критику российского военного руководства. Он заявил, что первые протоколы за "дискредитацию армии" - лишь начало репрессий, а российское Минобороны уже передает правоохранительным органам материалы против таких авторов.

По словам Алаудинова, части блогеров дали семь дней на удаление "нежелательных" публикаций и публичные извинения, иначе им, как он пригрозил, грозят уголовные производства.

Формально речь идет о тех, кто поддерживает агрессию против Украины, но критикует военных или Минобороны РФ, что теперь приравнивается к "враждебной деятельности".

Чиновник отдельно подчеркнул, что все, кто "не слушает" Путина, "или будут сидеть, или не будут жить в России". Таким образом он подтвердил, что репрессии могут коснуться даже лояльных к войне пропагандистов, если их высказывания выходят за пределы дозволенной риторики.

Между тем Кремль не прекращает разрабатывать новые информационные операции для распространения пропаганды и фейков. Так недавно выяснилось, что Россия готовит новый ряд ложных новостей о продаже оружия Украине.

