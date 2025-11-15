Відео
Україна
Міноборони РФ запускає репресії проти власних Z-пропагандистів

Міноборони РФ запускає репресії проти власних Z-пропагандистів

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 04:06
Оновлено: 11:39
В Росії почалися репресії проти Z-пропагандистів — подробиці
Російські війська. Фото: росЗМІ

На тлі повномасштабної війни проти України Росія почала посилено тиснути навіть на власних Z-пропагандистів. Їх змусять показувати лише повну лояльність і каратимуть за будь-які спроби відхилення від кремлівської лінії.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Російських пропагандистів репресують за будь-яку критику Міноборони РФ

Заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС Росії та командир підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов оголосив про початок масштабної кампанії проти Z-блогерів, які підтримували війну проти України, але дозволяли собі критику російського військового керівництва. Він заявив, що перші протоколи за "дискредитацію армії" — лише початок репресій, а російське Міноборони вже передає правоохоронним органам матеріали проти таких авторів.

За словами Алаудінова, частині блогерів дали сім днів на видалення "небажаних" публікацій і публічні вибачення, інакше їм, як він пригрозив, загрожують кримінальні провадження.

Формально йдеться про тих, хто підтримує агресію проти України, але критикує військових чи Міноборони РФ, що тепер прирівнюють до "ворожої діяльності".

Чиновник окремо підкреслив, що всі, хто "не слухає" Путіна, "або сидітимуть, або не житимуть у Росії". Таким чином він підтвердив, що репресії можуть торкнутися навіть лояльних до війни пропагандистів, якщо їхні висловлювання виходять за межі дозволеної риторики.

Тим часом Кремль не припиняє розробляти нові інформаційні операції для поширення пропаганди та фейків. Так нещодавно з'ясувалося, що Росія готує нову низку неправдивих новин про продаж зброї Україною. 

Також журналісти з'ясували, як в Кремлі із покоління в покоління "передаються" посади

російські війська скандал репресії пропаганда критика Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
