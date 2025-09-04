Мобильная связь в РФ - sim-карту можно купить только с паспортом

Точка продажи стартовых пакетов в России. Фото: росСМИ

Российские абоненты мобильных операторов отныне будут зафиксированы на видео. Таким образом российские спецслужбы получат максимально возможные данные о пользователях.

Об этом сообщают российские медиа.

Видеофиксация покупки стартового пакета

Российские власти "закручивают гайки" на информационном направлении.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые нормы, которые усиливают контроль государства за абонентами мобильных операторов.

Так, все, кто покупают стартовый пакет, подписывая соглашение с мобильным оператором, будут зафиксированы на видео.

При этом обязательным является и документ для оформления сделки.

Как долго ФСБ будет иметь доступ к видео

От магазинов, которые предоставляют услуги мобильной связи, требуется, чтобы все они были оборудованы средствами видеофиксации.

Видеозапись процесса покупки стартовых пакетов будет храниться не менее 30 дней.

Сколько же на самом деле российские спецслужбы будут иметь доступ к этим видео, доподлинно неизвестно, а российские власти об этом не говорят.

Напомним, мы ранее писали о том, что с сентября в России запретили рекламу VPN и всех других сервисов, которые обходят блокировку сайтов.

Добавим, мы сообщали о том, что в августе 2025 года в России запретили звонки в международных мессенджерах.