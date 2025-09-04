Відео
Кремль посилив контроль за мобільним зв'язком — деталі

Кремль посилив контроль за мобільним зв'язком — деталі

Дата публікації: 4 вересня 2025 21:32
Мобільний зв'язок в РФ - sim-карту можна купити тільки з паспортом
Точка продажу стартових пакетів в Росії. Фото: росЗМІ

Російські абоненти мобільних операторів відтепер будуть зафіксовані на відео. Таким чином російські спецслужби отримають максимально можливі дані про користувачів.

Про це повідомляють російські медіа.

Відеофіксація купівлі стартового пакету

Російська влада "закручує гайки" на інформаційному напрямку.

З 1 вересня 2025 року набули чинності нові норми, які посилюють контроль держави за абонентами мобільних операторів.

Так, усі, хто купують стартовий пакет, підписуючи угоду із мобільним оператором, будуть зафіксовані на відео.

При цьому обов’язковим є і документ для оформлення угоди.

Як довго ФСБ матиме доступ до відео

Від крамниць, які надають послуги мобільного зв’язку, вимагається, щоб усі вони були облаштовані засобами відеофіксації.

Відеозапис процесу купівлі стартових пакетів буде зберігатися щонайменше 30 днів.

Скільки ж насправді російські спецслужби матимуть доступ до цих відео, достеменно невідомо, а російська влада про це не говорить.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з вересня в Росії заборонили рекламу VPN та усіх інших сервісів, які обходять блокування сайтів.

Додамо, ми повідомляли про те, що у серпні 2025 року в Росії заборонили дзвінки у міжнародних месенджерах.

росіяни Кремль Росія мобільні оператори відеозапис
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
