Мобільний зв'язок в РФ - sim-карту можна купити тільки з паспортом

Російські абоненти мобільних операторів відтепер будуть зафіксовані на відео. Таким чином російські спецслужби отримають максимально можливі дані про користувачів.

Про це повідомляють російські медіа.

Відеофіксація купівлі стартового пакету

Російська влада "закручує гайки" на інформаційному напрямку.

З 1 вересня 2025 року набули чинності нові норми, які посилюють контроль держави за абонентами мобільних операторів.

Так, усі, хто купують стартовий пакет, підписуючи угоду із мобільним оператором, будуть зафіксовані на відео.

При цьому обов’язковим є і документ для оформлення угоди.

Як довго ФСБ матиме доступ до відео

Від крамниць, які надають послуги мобільного зв’язку, вимагається, щоб усі вони були облаштовані засобами відеофіксації.

Відеозапис процесу купівлі стартових пакетів буде зберігатися щонайменше 30 днів.

Скільки ж насправді російські спецслужби матимуть доступ до цих відео, достеменно невідомо, а російська влада про це не говорить.

