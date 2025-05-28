Вертолет Путина не ударил дрон на Курщине — кто распространил фейк

Российский президент Владимир Путин в Курской области на АЭС. Фото: росСМИ

Командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия" заявил, что якобы вертолет, на котором передвигался российский президент Владимир Путин во время визита в Курскую область, попал под атаку украинских беспилотников. Однако это утверждение не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как установлено, президент России посетил Курскую область 20 мая. Это был его первый визит в регион после того, как Минобороны РФ объявило о полной "зачистке" приграничных территорий от присутствия ВСУ. При этом никаких официальных сообщений о каких-либо обстрелах или атаке в эти дни не поступало.

Прокремлевские медиа активно освещали поездку Путина, и публиковали фото и видео его передвижения по Курской области исключительно автомобильным кортежем. Все федеральные телеканалы транслировали кадры, на которых глава Кремля движется на машине, и не упоминали ни одного вертолета.

Также в указанные дни ни один из провластных Telegram-каналов, СМИ или Министерство обороны не сообщали об атаке дронов, которая могла бы подтвердить слова Дашкина.

Таким образом, озвученная им информация противоречит как официальным источникам, так и реальным фактам, и является примером дезинформации.

Напомним, несколько дней назад в СМИ распространялась информация, что вертолет Путина оказался под атакой беспилотников. Были версии, что атака якобы связана с деятельностью ГУР, однако, они не подтвердились.

Тем временем Росгвардия, которая лично подчинена Путину, сделала революционный ход в обеспечении солдат — им будут выдавать носки вместо портянок.