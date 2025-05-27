Російський окупант намотує на ногу онучу. Фото: росЗМІ

Головна путінська силова структура, яка підпорядковується особисто російському диктатору, здійснила революційну реформу. Військовослужбовцям Росгвардії відтепер видаватимуть шкарпетки замість онуч, які використовували в країні-агресорі ще з часів Московського царства.

Про це повідомило видання The Moscow Times.

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Росгвардія, та російська силова структура, яка напряму підпорядковується президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, переживає воістину революційні зміни.

Керівництво Росгвардії вирішило відмовитися від онуч, замінивши їх шкарпетками.

У документі, який регламентує цю зміну, сказано, що заміна онуч на шкарпетки здійснюється задля "збереження здоров'я громадян, які проходять військові збори у військах національної гвардії, а також винятки з норм постачання онуч як морально застарілого предмета речового майна".

Від Московського царства до України

Російські ЗМІ нагадали, що онучі — прямокутні шматки тканини для обмотування ніг — використовувалися російськими силовими та військовими структурами з давніх-давен, ще з часів Московського царства.

Але 2014 року, після анексії Криму, онучі замінили на шкарпетки у підрозділах Збройних сила Російської Федерації.

Чи був пов’язаний такий крок відомства Шойгу із виявленими у захоплених українських військових частинах в Криму шкарпетках ЗСУ, достеменно невідомо.

Росгвардія ж продовжила використовувати онучі, але 2025 року здалася, відмовившись від військово-історичної "скрепи", і особиста путінська силова структура.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що окупанти агітували вступати до Росгвардії навіть школярів на окупованих українських територіях.

Додамо, ми повідомляли про те, що за фінансування Росгвардії у Криму СБУ затримала помічника нардепа Нестора Шуфрича.