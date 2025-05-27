Главным силовикам Путина наконец-то выдали носки
Главная путинская силовая структура, которая подчиняется лично российскому диктатору, осуществила революционную реформу. Военнослужащим Росгвардии отныне будут выдавать носки вместо портянок, которые использовали в стране-агрессоре еще со времен Московского царства.
Об этом сообщило издание The Moscow Times.
В Росгвардии узнали о существовании носков
Росгвардия, та российская силовая структура, которая напрямую подчиняется президенту Российской Федерации Владимиру Путину, переживает поистине революционные изменения.
Руководство Росгвардии решило отказаться от портянок, заменив их носками.
В документе, регламентирующем это изменение, сказано, что замена портянок на носки осуществляется для "сохранения здоровья граждан, проходящих военные сборы в войсках национальной гвардии, а также исключения из норм снабжения портянок как морально устаревшего предмета вещевого имущества".
От Московского царства до Украины
Российские СМИ напомнили, что портянки — прямоугольные куски ткани для обматывания ног — использовались российскими силовыми и военными структурами с давних времен, еще со времен Московского царства.
Но в 2014 году, после аннексии Крыма, портянки заменили на носки в подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации.
Был ли связан такой шаг ведомства Шойгу с обнаруженными в захваченных украинских воинских частях в Крыму носках ВСУ, доподлинно неизвестно.
Росгвардия же продолжила использовать портянки, но в 2025 году сдалась, отказавшись от военно-исторической "скрепы", и личная путинская силовая структура.
Напомним, мы ранее сообщали о том, что оккупанты агитировали поступать в Росгвардию даже школьников на оккупированных украинских территориях.
Добавим, мы сообщали о том, что за финансирование Росгвардии в Крыму СБУ задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича.
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