Российский оккупант наматывает на ногу портянку. Фото: росСМИ

Главная путинская силовая структура, которая подчиняется лично российскому диктатору, осуществила революционную реформу. Военнослужащим Росгвардии отныне будут выдавать носки вместо портянок, которые использовали в стране-агрессоре еще со времен Московского царства.

Об этом сообщило издание The Moscow Times.

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Росгвардия, та российская силовая структура, которая напрямую подчиняется президенту Российской Федерации Владимиру Путину, переживает поистине революционные изменения.

Руководство Росгвардии решило отказаться от портянок, заменив их носками.

В документе, регламентирующем это изменение, сказано, что замена портянок на носки осуществляется для "сохранения здоровья граждан, проходящих военные сборы в войсках национальной гвардии, а также исключения из норм снабжения портянок как морально устаревшего предмета вещевого имущества".

От Московского царства до Украины

Российские СМИ напомнили, что портянки — прямоугольные куски ткани для обматывания ног — использовались российскими силовыми и военными структурами с давних времен, еще со времен Московского царства.

Но в 2014 году, после аннексии Крыма, портянки заменили на носки в подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации.

Был ли связан такой шаг ведомства Шойгу с обнаруженными в захваченных украинских воинских частях в Крыму носках ВСУ, доподлинно неизвестно.

Росгвардия же продолжила использовать портянки, но в 2025 году сдалась, отказавшись от военно-исторической "скрепы", и личная путинская силовая структура.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что оккупанты агитировали поступать в Росгвардию даже школьников на оккупированных украинских территориях.

Добавим, мы сообщали о том, что за финансирование Росгвардии в Крыму СБУ задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича.