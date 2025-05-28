Гелікоптер Путіна не вдарив дрон на Курщині — хто поширив фейк

Російський президент Володимир Путін у Курській області на АЕС. Фото: росЗМІ

Командир дивізії протиповітряної оборони Юрій Дашкін в етері телеканалу "Россия" заявив, що нібито гелікоптер, яким пересувався російський президент Володимир Путін під час візиту до Курської області, потрапив під атаку українських безпілотників. Проте це твердження не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як встановлено, президент Росії відвідав Курщину 20 травня. Це був його перший візит до регіону після того, як Міноборони РФ оголосило про повне "зачищення" прикордонних територій від присутності ЗСУ. При цьому жодних офіційних повідомлень про будь-який обстріл чи атаку в ці дні не надходило.

Прокремлівські медіа активно висвітлювали поїздку Путіна, та публікували фото й відео його пересування Курською областю винятково автомобільним кортежем. Всі федеральні телеканали транслювали кадри, на яких глава Кремля рухається машиною, і не згадували жодного гелікоптера.

Також у зазначені дні жоден із провладних Telegram-каналів, ЗМІ чи Міністерство оборони не повідомляли про атаку дронів, яка могла б підтвердити слова Дашкіна.

Таким чином, озвучена ним інформація суперечить як офіційним джерелам, так і реальним фактам, і є прикладом дезінформації.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ ширилась інформація, що вертоліт Путіна опинився під атакою безпілотників. Були версії, що атака нібито пов'язана з діяльністю ГУР, проте, вони не підтвердилися.

Тим часом Росгвардія, яка особисто підпорядкована Путіну, зробила революційний хід у забезпеченні солдатів — їм видаватимуть шкарпетки замість онуч.