Кадыров посвятил Путину район Грозного - Кадыров льстит Путину

Кадыров прогнулся под Путина — посвятил целый район Грозного
Глава оккупированной Россией Чечни Рамзан Кадыров решил назвать в честь Владимира Путина целый новый район Грозного. Впрочем, этот район еще не построен, а существует лишь в виде макета.
Об этом сообщило российское издание URA.
Путин получит целый район в Грозном
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров нашел очередной повод польстить президенту России Владимиру Путину.
На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах делегация Чечни представила макет нового района, который будет построен в Грозном.
Этому еще несуществующему району уже дали пафосное имя — Владимира Путина.
100 тысяч "путинцев" и мечети
Сам Рамзан Кадыров, который не присутствовал на форуме, ранее анонсировал строительство нового, "путинского" района.
В этом районе якобы должны жить более 100 тысяч человек, а, кроме жилых домов, там возведут еще и мечети.
Будут ли называться мечети именем Владимира Путина, доподлинно неизвестно.
Напомним, мы ранее писали о том, что Кадыров, по слухам, попросил Путина уволить его с должности главы Чечни.
Добавим, мы сообщали о том, что у Рамзана Кадырова диагностировали смертельную болезнь.
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