Кадыров посвятил Путину район Грозного - Кадыров льстит Путину

Рамзан Кадыров (слева) делает селфи на фоне Владимира Путина. Фото: Telegram-канал Кадырова

Глава оккупированной Россией Чечни Рамзан Кадыров решил назвать в честь Владимира Путина целый новый район Грозного. Впрочем, этот район еще не построен, а существует лишь в виде макета.

Об этом сообщило российское издание URA.

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Чеченский диктатор Рамзан Кадыров нашел очередной повод польстить президенту России Владимиру Путину.

На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах делегация Чечни представила макет нового района, который будет построен в Грозном.

Этому еще несуществующему району уже дали пафосное имя — Владимира Путина.

100 тысяч "путинцев" и мечети

Сам Рамзан Кадыров, который не присутствовал на форуме, ранее анонсировал строительство нового, "путинского" района.

В этом районе якобы должны жить более 100 тысяч человек, а, кроме жилых домов, там возведут еще и мечети.

Будут ли называться мечети именем Владимира Путина, доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кадыров, по слухам, попросил Путина уволить его с должности главы Чечни.

Добавим, мы сообщали о том, что у Рамзана Кадырова диагностировали смертельную болезнь.