Кадиров присвятив Путіну район Грозного - Кадиров лестить Путіну

Рамзан Кадиров (ліворуч) робить селфі на фоні Володимира Путіна. Фото: Telegram-канал Кадирова

Глава окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров вирішив назвати на честь Володимира Путіна цілий новий район Грозного. Втім, цей район ще не збудований, а існує лише у вигляді макету.

Про це повідомило російське видання URA.

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Путін отримає цілий район у Грозному

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров знайшов черговий привід полестити президенту Росії Володимиру Путіну.

На Кавказському інвестиційному форумі у Мінеральних Водах делегація Чечні представила макет нового району, який буде збудований у Грозному.

Цьому ще неіснуючому району уже дали пафосне ім’я — Володимира Путіна.

100 тисяч "путінців" і мечеті

Сам Рамзан Кадиров, який не був присутній на форумі, раніше анонсував будівництво нового, "путінського" району.

У цьому районі нібито мають жити понад 100 тисяч людей, а, крім житлових будинків, там зведуть ще і мечеті.

Чи називатимуться мечеті іменем Володимира Путіна, достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кадиров, за чутками, попросив Путіна звільнити його з посади глави Чечні.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Рамзана Кадирова діагностували смертельну хворобу.