Кадиров присвятив Путіну район Грозного - Кадиров лестить Путіну

Кадиров прогнувся під Путіна — присвятив цілий район Грозного
Глава окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров вирішив назвати на честь Володимира Путіна цілий новий район Грозного. Втім, цей район ще не збудований, а існує лише у вигляді макету.
Про це повідомило російське видання URA.
Путін отримає цілий район у Грозному
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров знайшов черговий привід полестити президенту Росії Володимиру Путіну.
На Кавказському інвестиційному форумі у Мінеральних Водах делегація Чечні представила макет нового району, який буде збудований у Грозному.
Цьому ще неіснуючому району уже дали пафосне ім’я — Володимира Путіна.
100 тисяч "путінців" і мечеті
Сам Рамзан Кадиров, який не був присутній на форумі, раніше анонсував будівництво нового, "путінського" району.
У цьому районі нібито мають жити понад 100 тисяч людей, а, крім житлових будинків, там зведуть ще і мечеті.
Чи називатимуться мечеті іменем Володимира Путіна, достеменно невідомо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кадиров, за чутками, попросив Путіна звільнити його з посади глави Чечні.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Рамзана Кадирова діагностували смертельну хворобу.
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