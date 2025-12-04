Видео
Главная Хроники Известный российский музыкант избавился от недвижимости в РФ

Известный российский музыкант избавился от недвижимости в РФ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 23:14
Российские артисты бегут за границу - музыкант Би-2 продал квартиру в Москве
Музыканты группы "Би-2". Фото: росСМИ

Из Российской Федерации продолжают выезжать и выводить свои финансовые активы известные люди. Один из музыкантов популярной группы "Би-2" лишился своей недвижимости в столице страны-агрессора.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Российские музыканты выводят деньги из России

Российские художники продолжают бежать из страны-агрессора и выводить оттуда свои средства.

Это, в частности, происходит путем продажи всей недвижимости на территории РФ.

Так, на днях свою квартиру в Москве продал один из музыкантов группы "Би-2", известный под сценическим псевдонимом Лева.

Схема с подарком

Егор Бортник (таково настоящее имя и фамилия музыканта) владел трехкомнатной квартирой в Москве. В феврале 2025 года эту квартиру пытались сжечь. Но теперь Лева наконец от нее избавился.

Формально он оформил дарственную на нового владельца. Но это делается для того, чтобы не платить налога с продажи и вывести деньги из России через сторонний счет, который к самому художнику не имеет отношения.

Стоимость такой квартиры, по имеющимся данным, может достигать 36 миллионов рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, что известный российский юморист Геннадий Хазанов и его жена продали всю свою недвижимость на территории России.

Добавим, мы сообщали о том, что свое имущество в России продал также и известный беглый блогер Юрий Дудь.

