Російські артисти тікають за кордон - музикант Би-2 продав квартиру в Москві

Із Російської Федерації продовжують виїжджати і виводити свої фінансові активи відомі люди. Один із музикантів популярної групи "Би-2" позбавився своєї нерухомості у столиці країни-агресора.

Про це повідомили російські медіа.

Російські музиканти виводять гроші з Росії

Російські митці продовжують втікати з країни-агресора і виводити звідти свої кошти.

Це, зокрема, відбувається шляхом продажу усієї нерухомості на території РФ.

Так, днями свою квартиру у Москві продав один із музикантів групи "Би-2", відомий під сценічним псевдонімом Льова.

Схема з подарунком

Єгор Бортник (таким є справжнє ім’я і прізвище музиканта) володів трикімнатною квартирою у Москві. В лютому 2025 року цю квартиру намагалися спалити. Але тепер Льова нарешті її позбавився.

Формально він оформив дарчу на нового власника. Але це робиться для того, аби не платити податку з продажу і вивести гроші з Росії через сторонній рахунок, який до самого митця не має відношення.

Вартість такої квартири, за наявними даними, може сягати 36 мільйонів рублів.

