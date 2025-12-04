Відео
Головна Хроніки Відомий російський музикант здихався нерухомості в РФ

Відомий російський музикант здихався нерухомості в РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:14
Російські артисти тікають за кордон - музикант Би-2 продав квартиру в Москві
Музиканти групи "Би-2". Фото:  росЗМІ

Із Російської Федерації продовжують виїжджати і виводити свої фінансові активи відомі люди. Один із музикантів популярної групи "Би-2" позбавився своєї нерухомості у столиці країни-агресора.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Російські музиканти виводять гроші з Росії

Російські митці продовжують втікати з країни-агресора і виводити звідти свої кошти.

Це, зокрема, відбувається шляхом продажу усієї нерухомості на території РФ.

Так, днями свою квартиру у Москві продав один із музикантів групи "Би-2", відомий під сценічним псевдонімом Льова.

Схема з подарунком

Єгор Бортник (таким є справжнє ім’я і прізвище музиканта) володів трикімнатною квартирою у Москві. В лютому 2025 року цю квартиру намагалися спалити. Але тепер Льова нарешті її позбавився.

Формально він оформив дарчу на нового власника. Але це робиться для того, аби не платити податку з продажу і вивести гроші з Росії через сторонній рахунок, який до самого митця не має відношення.

Вартість такої квартири, за наявними даними, може сягати 36 мільйонів рублів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомий російський гуморист Геннадій Хазанов і його дружина продали усю свою нерухомість на території Росії.

Додамо, ми повідомляли про те, що своє майно в Росії продав також і відомий блогер-утікач Юрій Дудь.

нерухомість росіяни Москва Росія квартира
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
