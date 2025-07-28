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Главная Хроники Изоляция Калининграда — как санкции ударили по анклаву РФ

Изоляция Калининграда — как санкции ударили по анклаву РФ

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 23:11
Санкции против России - проблемы калининградского анклава
Порт в Калининграде. Фото: росСМИ

Российский анклав, Калининградская область, в полной мере ощутил влияние западных санкций. Из-за проблем с транзитом грузов через Литву Калининград оказался зависимым исключительно от морских путей, которые оказались перегруженными и создали новые проблемы российскому бизнесу.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Санкции ударили по российским грузам

Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин продолжает заявлять о том, что западные санкции "не работают", на самом деле влияние ограничений серьезно ударило по российской экономике.

В частности, последствия санкций почувствовала транспортная система Российской Федерации, где расходы на транзит грузов серьезно выросли.

Особенно серьезно санкции ударили по российскому анклаву, Калининградской области, которая располагается между двумя странами-членами НАТО, Литвой и Польшей.

Как упали объемы грузов в Калининград

В СВР объяснили, что ранее транспортные перевозки из материковой части России в калининградский анклав происходили в основном через территорию Литвы, но после начала полномасштабного вторжения этот маршрут был серьезно ограничен.

Таким образом, Россия серьезно увеличила поставки грузов в Калининград через Балтийское море.

Если в 2019 году объем составлял 0,4 млн тонн, то за пять лет, в 2024-м, только одна компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн грузов.

"Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной — очереди, дефицит мест и сокращение флота затрудняют поставки", — подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что Польша еще в 2023 году убрала Калининград со своих карт.

Добавим, мы сообщали о том, что Североатлантический Альянс разработал план "молниеносной нейтрализации" Калининграда.

санкции против России санкции Литва Россия транзит
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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