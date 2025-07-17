НАТО може "нейтралізувати" Калінінград, — генерал США

Калінінград. Фото: shutterstock

Північноатлантичний Альянс розробив план "блискавичної нейтралізації" російського міста Калінінград. Такий сценарій розглядають у випадку загрози.

Про це заявив командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью в інтерв’ю Defense News.

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За словами командувача армії НАТО у Європі, НАТО має технічну можливість "блискавично нейтралізувати" Калінінградську область РФ, яка є одним із ключових форпостів країни на території Європі.

"Наземна ділянка стає дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", — зазначив він.

Донахью додав, що Калінінград оточений країнами НАТО та є показовим прикладом для цього. Так, Альянс уже здатний нейтралізувати його із землі у "рекордно короткі терміни".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що голова Білого дому Дональд Трамп може "поставити на коліна" російського диктатора Володимира Путіна.

А видання The Telegraph пише, що Європа вивчає можливість використання заморожених активів РФ для оплати американської зброї для України.