НАТО может "нейтрализовать" Калининград, - генерал США

Калининград. Фото: shutterstock

Североатлантический Альянс разработал план "молниеносной нейтрализации" российского города Калининград. Такой сценарий рассматривают в случае угрозы.

Об этом заявил командующий армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью в интервью Defense News.

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По словам командующего армии НАТО в Европе, НАТО имеет техническую возможность "молниеносно нейтрализовать" Калининградскую область РФ, которая является одним из ключевых форпостов страны на территории Европы.

"Наземный участок становится все более важным. Сейчас можно разрушать зоны A2AD с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине", — отметил он.

Донахью добавил, что Калининград окружен странами НАТО и является показательным примером для этого. Так, Альянс уже способен нейтрализовать его с земли в "рекордно короткие сроки".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может "поставить на колени" российского диктатора Владимира Путина.

А издание The Telegraph пишет, что Европа изучает возможность использования замороженных активов РФ для оплаты американского оружия для Украины.