Порт у Калінінграді. Фото: росЗМІ

Російський анклав, Калінінградська область, повною мірою відчув вплив західних санкцій. Через проблеми з транзитом вантажів через Литву Калінінград виявився залежним винятково від морських шляхів, які виявилися перевантаженими й створили нові проблеми російському бізнесу.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Санкції ударили по російських вантажах

Попри те, що російський президент Володимир Путін продовжує заявляти про те, що західні санкції "не працюють", насправді вплив обмежень серйозно вдарив по російській економіці.

Зокрема, наслідки санкцій відчула транспортна система Російської Федерації, де витрати на транзит вантажів серйозно зросли.

Особливо серйозно санкції вдарили по російському анклаву, Калінінградській області, яка розташовується між двома країнами-членами НАТО, Литвою та Польщею.

Як упали обсяги вантажів до Калінінграда

У СЗР пояснили, що раніше транспортні перевезення з материкової частини Росії до калінінградського анклаву відбувалися в основному через територію Литви, але після початку повномасштабного вторгнення цей маршрут був серйозно обмежений.

Таким чином, Росія серйозно збільшила постачання вантажів до Калінінграда через Балтійське море.

Якщо 2019 року обсяг становив 0,4 млн тонн, то за п’ять років, 2024-го, тільки одна компанія "Оборонлогистика" перевезла понад 2 млн тонн вантажів.

"Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою — черги, дефіцит місць і скорочення флоту ускладнюють постачання", — підкреслили у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Польща ще в 2023 році прибрала Калінінград зі своїх мап.

Додамо, ми повідомляли про те, що Північноатлантичний Альянс розробив план "блискавичної нейтралізації" Калінінграда.