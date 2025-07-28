Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Ізоляція Калінінграда — як санкції вдарили по анклаву РФ

Ізоляція Калінінграда — як санкції вдарили по анклаву РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:11
Санкції проти Росії - проблеми калінінградського анклаву
Порт у Калінінграді. Фото: росЗМІ

Російський анклав, Калінінградська область, повною мірою відчув вплив західних санкцій. Через проблеми з транзитом вантажів через Литву Калінінград виявився залежним винятково від морських шляхів, які виявилися перевантаженими й створили нові проблеми російському бізнесу.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Реклама
Читайте також:

Санкції ударили по російських вантажах

Попри те, що російський президент Володимир Путін продовжує заявляти про те, що західні санкції "не працюють", насправді вплив обмежень серйозно вдарив по російській економіці.

Зокрема, наслідки санкцій відчула транспортна система Російської Федерації, де витрати на транзит вантажів серйозно зросли.

Особливо серйозно санкції вдарили по російському анклаву, Калінінградській області, яка розташовується між двома країнами-членами НАТО, Литвою та Польщею.

Як упали обсяги вантажів до Калінінграда

У СЗР пояснили, що раніше транспортні перевезення з материкової частини Росії до калінінградського анклаву відбувалися в основному через територію Литви, але після початку повномасштабного вторгнення цей маршрут був серйозно обмежений.

Таким чином, Росія серйозно збільшила постачання вантажів до Калінінграда через Балтійське море.

Якщо 2019 року обсяг становив 0,4 млн тонн, то за п’ять років, 2024-го, тільки одна компанія "Оборонлогистика" перевезла понад 2 млн тонн вантажів.

"Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою — черги, дефіцит місць і скорочення флоту ускладнюють постачання", — підкреслили у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Польща ще в 2023 році прибрала Калінінград зі своїх мап.

Додамо, ми повідомляли про те, що Північноатлантичний Альянс розробив план "блискавичної нейтралізації" Калінінграда.

санкції проти Росії санкції Литва Росія транзит
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації