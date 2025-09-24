Италия закрывает въезд россиян - что известно

Российский турист. Фото: Unsplash

Италия начала выдавать российским туристам визы, которые закрывают въезд в целый ряд стран шенгенской зоны. Причем у каждого россиянина этот список может быть уникальным, а въезд запрещается даже с транзитной целью.

Об этом сообщили российские медиа.

Итальянская виза закрывает россиянам въезд в шенген

Российские туристы продолжают сталкиваться с проблемами въезда в цивилизованный мир, в частности в шенгенскую зону.

Так, некоторые российские граждане, получив шенгенскую визу в Италию, получили в загранпаспортах интересную отметку.

Эта отметка свидетельствует, что владельцу паспорта закрыт въезд аж в семь стран Евросоюза.

Речь идет о Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Франции, Чехии и Эстонии.

Контролеры для россиян

Судя по визе, даже транзитный въезд в эти страны россиянам будет закрыт.

Также российские туристы рассказывают, что в поездах контролеры проверяют у них визы.

А в аэропортах автоматическая система просто не допустит туриста из России на рейс в запрещенные страны Евросоюза.

Причем у разных россиян список стран, куда запрещен въезд с итальянской визой, может быть разный.

