Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Италия закрывает для россиян Европу — детали

Италия закрывает для россиян Европу — детали

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 22:54
Италия закрывает въезд россиян - что известно
Российский турист. Фото: Unsplash

Италия начала выдавать российским туристам визы, которые закрывают въезд в целый ряд стран шенгенской зоны. Причем у каждого россиянина этот список может быть уникальным, а въезд запрещается даже с транзитной целью.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Итальянская виза закрывает россиянам въезд в шенген

Российские туристы продолжают сталкиваться с проблемами въезда в цивилизованный мир, в частности в шенгенскую зону.

Так, некоторые российские граждане, получив шенгенскую визу в Италию, получили в загранпаспортах интересную отметку.

Эта отметка свидетельствует, что владельцу паспорта закрыт въезд аж в семь стран Евросоюза.

Речь идет о Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Франции, Чехии и Эстонии.

Контролеры для россиян

Судя по визе, даже транзитный въезд в эти страны россиянам будет закрыт.

Также российские туристы рассказывают, что в поездах контролеры проверяют у них визы.

А в аэропортах автоматическая система просто не допустит туриста из России на рейс в запрещенные страны Евросоюза.

Причем у разных россиян список стран, куда запрещен въезд с итальянской визой, может быть разный.

Напомним, мы ранее писали о том, что МИД России подтвердил расторжение соглашения о безвизе с Украиной.

Добавим, мы сообщали о том, что Словакия снова начала выдавать туристические визы гражданам России, которые были приостановлены в 2022 году.

Италия россияне визы Россия Шенгенская зона
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации