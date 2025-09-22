Русские в Таиланде - афера с русскими в Таиланде

Российских циркачей обманули в Таиланде
Российские работники цирка, которых пригласили поработать на туристическом острове Пхукет в Таиланде, жили в антисанитарных условиях и получали травмы во время выступлений из-за плохого реквизита. Также российским гражданам не выплатили обещанные гонорары.
Об этом сообщили российские медиа.
Невыплаченные россиянам деньги
Российские работники цирка серьезно пострадали в Таиланде.
25 граждан России позвали на работу в цирк на острове Пхукете. Им пообещали зарплату в размере около 140 тысяч рублей (1700 долларов) в месяц.
Но полностью обещанные деньги им так и не выплатили, обосновав это тем, что, мол, "шоу пока не окупается".
Поэтому российские циркачи недополучили от 250 до 420 тысяч рублей каждый.
Ужасные условия проживания и травмы актеров
Кроме того, им пришлось платить за еду самостоятельно, хотя их обещали кормить бесплатно.
Также россияне пожаловались на антисанитарные условия.
А из-за ненадежного реквизита часть цирковой труппы во время выступлений получила серьезные травмы.
Напомним, мы ранее писали о том, как россиянка в Таиланде обзывала свою дочь в магазине "дебилкой".
Добавим, мы сообщали о том, что в Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма.
Читайте Новини.LIVE!