Главная Хроники Российских циркачей обманули в Таиланде

Российских циркачей обманули в Таиланде

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:14
Русские в Таиланде - афера с русскими в Таиланде
Российский цирк в Таиланде. Фото: Klook Travel

Российские работники цирка, которых пригласили поработать на туристическом острове Пхукет в Таиланде, жили в антисанитарных условиях и получали травмы во время выступлений из-за плохого реквизита. Также российским гражданам не выплатили обещанные гонорары.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Невыплаченные россиянам деньги

Российские работники цирка серьезно пострадали в Таиланде.

25 граждан России позвали на работу в цирк на острове Пхукете. Им пообещали зарплату в размере около 140 тысяч рублей (1700 долларов) в месяц.

Но полностью обещанные деньги им так и не выплатили, обосновав это тем, что, мол, "шоу пока не окупается".

Поэтому российские циркачи недополучили от 250 до 420 тысяч рублей каждый.

Ужасные условия проживания и травмы актеров

Кроме того, им пришлось платить за еду самостоятельно, хотя их обещали кормить бесплатно.

Также россияне пожаловались на антисанитарные условия.

А из-за ненадежного реквизита часть цирковой труппы во время выступлений получила серьезные травмы.

Напомним, мы ранее писали о том, как россиянка в Таиланде обзывала свою дочь в магазине "дебилкой".

Добавим, мы сообщали о том, что в Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
