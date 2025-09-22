Відео
Головна Хроніки Російських циркачів обдурили у Таїланді

Російських циркачів обдурили у Таїланді

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 23:14
Росіяни в Таїланді - афера з росіянами у Таїланді
Російський цирк у Таїланді. Фото: Klook Travel

Російські працівники цирку, яких запросили попрацювати на туристичному острові Пхукет, що у Таїланді, жили в антисанітарних умовах і отримували травми під час виступів через поганий реквізит. Також російським громадянам не виплатили обіцяні гонорари.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Невиплачені росіянам гроші

Російські працівники цирку серйозно постраждали у Таїланді.

25 громадян Росії покликали на роботу в цирк на острові Пхукеті. Їм пообіцяли зарплату розміром близько 140 тисяч рублів (1700 доларів) на місяць.

Але повністю обіцяні гроші їм так не виплатили, обґрунтувавши це тим, що, мовляв, "шоу поки не окупається".

Тож російські циркачі недоотримали від 250 до 420 тисяч рублів кожен.

Жахливі умови проживання і травми акторів

Крім того, їм довелося платити за їжу самостійно, хоча їх обіцяли годувати безкоштовно.

Також росіяни поскаржилися на антисанітарні умови.

А через ненадійний реквізит частина циркової трупи під час виступів отримала серйозні травми.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як росіянка в Таїланді обзивала свою доньку у крамниці "дебілкою".

Додамо, ми повідомляли про те, що у Таїланді росіянин насмерть розбився, зістрибнувши з храму.

зарплати росіяни Таїланд шахрайство цирк
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
