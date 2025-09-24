Відео
Україна
Головна Хроніки Італія закриває для росіян Європу — деталі

Італія закриває для росіян Європу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 22:54
Італія закриває вʼїзд росіян - що відомо
Російський турист. Фото: Unsplash

Італія почала видавати російським туристам візи, які закривають в’їзд до цілої низки країн шенгенської зони. Причому у кожного росіянина цей список може бути унікальним, а в’їзд забороняється навіть з транзитною метою.

Про це повідомили російські медіа.

Італійська віза закриває росіянам в’їзд в шенген

Російські туристи продовжують стикатися з проблемами в’їзду в цивілізований світ, зокрема до шенгенської зони.

Так, деякі російські громадяни, отримавши шенгенську візу в Італію, отримали в закордонних паспортах цікаву позначку.

Ця позначка свідчить, що власнику паспорта закритий в’їзд аж до семи країн Євросоюзу.

Йдеться про Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Францію та Чехію.

Контролери для росіян

Судячи з візи, навіть транзитний в’їзд до цих країн росіянам буде закритий.

Також російські туристи розповідають, що у поїздах контролери перевіряють у них візи.

А в аеропортах автоматична система просто не допустить туриста з Росії на рейс до заборонених країн Євросоюзу.

Причому у різних росіян список країн, куди заборонений в’їзд з італійською візою, може бути різний.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що МЗС Росії підтвердило розірвання угоди про безвіз з Україною.

Додамо, ми повідомляли про те, що Словаччина знову почала видавати туристичні візи громадянам Росії, які були призупинені у 2022 році.

Італія росіяни візи Росія Шенгенська зона
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
