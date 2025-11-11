Видео
Главная Хроники Французы сняли фильм о Путине — кино могут показать в России

Французы сняли фильм о Путине — кино могут показать в России

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 23:14
обновлено: 19:14
Французский фильм о Путине — вышел трейлер Кремлевского волшебника
Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Фото: кадр из видео

Французская студия Gaumont представила первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник" (Le Mage Du Kremlin) - политической драме о становлении Владимира Путина и механизмах формирования власти в постсоветской России. Режиссером ленты выступил Оливье Ассаяс, а главную роль российского диктатора исполнил Джуд Лоу.

Трейлер обнародовала студия Gaumont на YouTube-канале.

Читайте также:

Франция сняла драму о Путине

Картина основана на одноименном романе Джулиано да Эмполи, который стал литературной сенсацией во Франции. Сюжет переносит зрителя в Россию 1990-х годов — во времена хаоса, олигархов и стремительного становления новых политических элит.

В центре сюжета персонаж по имени Вадим Баранов. Это талантливый политтехнолог и советник будущего президента (прототипом стал реальный персонаж Владислав Сурков). Его роль исполнил Пол Дано. В трейлере герой Баранова предстает как "новый Распутин", человек, управляющий реальностью через информационные образы, медиа и идеологию.

В какой-то момент Баранову предлагают создать "нового политика" из бывшего сотрудника КГБ — человека, который впоследствии получит абсолютную власть. В трейлере даже представлен эпизод, как Путин в разговоре с Барановым произносит фразу:

"Власть — вот что меня интересует. Мне неинтересна Нобелевская премия. Я хочу войны".

Фильм обещает показать, как формируется культ личности, политическая манипуляция и система страха, заменившая идеалы свободы после распада СССР.

Премьера и выход в прокат

Мировая премьера "Кремлевского волшебника" состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года, где фильм вызвал противоречивые реакции критиков.

В мировой прокат лента выйдет 21 января 2026 года, а российское государственное агентство "РИА Новости" уже сообщило, что не исключает ее показа в России, несмотря на очевидно провокационное содержание.

Кремлевский диктатор действительно может претендовать на звание "волшебника". Недавно журналисты заметили интересную деталь на видео, которые свидетельствуют, что Путин может записывать видеозаписи заранее.

Также российскую культуру в Европе распространяет и любимая оперная певица российского диктатора. Анна Нетребко будет выступать в нескольких европейских городах в 2025 и 2026 году.

владимир путин кино Венецианский кинофестиваль кинотеатры Кремль
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
