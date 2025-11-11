Відео
Французи зняли фільм про Путіна — кіно можуть показати в Росії

Французи зняли фільм про Путіна — кіно можуть показати в Росії

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 23:14
Оновлено: 19:14
Французький фільм про Путіна — вийшов трейлер Кремлівського чарівника
Джуд Лоу в ролі Володимира Путіна. Фото: кадр з відео

Французька студія Gaumont представила перший трейлер до фільму "Кремлівський чарівник" (Le Mage Du Kremlin) — політичної драми про становлення Володимира Путіна і механізми формування влади в пострадянській Росії. Режисером стрічки виступив Олів’є Ассаяс, а головну роль російського диктатора виконав Джуд Лоу.

Трейлер оприлюднила студія Gaumont на YouTube-каналі.

Читайте також:

Франція зняла драму про Путіна

Картина заснована на однойменному романі Джуліано да Емполі, який став літературною сенсацією у Франції. Сюжет переносить глядача у Росію 1990-х років — у часи хаосу, олігархів і стрімкого становлення нових політичних еліт.

У центрі сюжету персонаж на ім'я Вадим Баранов. Це талановитий політтехнолог і радник майбутнього президента (прототипом став реальний персонаж Владислав Сурков). Його роль виконав Пол Дано. У трейлері герой Баранова постає як "новий Распутін", людина, що керує реальністю через інформаційні образи, медіа та ідеологію.

У якийсь момент Баранову пропонують створити "нового політика" з колишнього співробітника КДБ — людини, яка згодом отримає абсолютну владу. У трейлері навіть представлений епізод, як Путін у розмові з Барановим вимовляє фразу:

"Влада — ось що мене цікавить. Мені не цікава Нобелівська премія. Я хочу війни".

Фільм обіцяє показати, як формується культ особистості, політична маніпуляція та система страху, що замінила ідеали свободи після розпаду СРСР.

Прем’єра та вихід у прокат

Світова прем’єра "Кремлівського чарівника" відбулася на Венеціанському кінофестивалі у серпні 2025 року, де фільм викликав суперечливі реакції критиків. 

У світовий прокат стрічка вийде 21 січня 2026 року, а російське державне агентство "РІА Новини" вже повідомило, що не виключає її показу в Росії, попри очевидно провокативний зміст.

Кремлівський диктатор й справді може претендувати на звання "чарівника". Нещодавно журналісти помітили цікаву деталь на відео, які свідчать, що Путін може записувати відеозаписи заздалегідь

Також російську культуру в Європі розповсюджує й улюблена оперна співачка російського диктатора. Анна Нетребко виступатиме в кількох європейських містах в 2025 та 2026 році. 

володимир путін фільм Венеційський кінофестиваль кінотеатри Кремль
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
