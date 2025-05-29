В армии РФ офицеров обучают обращаться с заключенными

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

В России инициировали масштабную кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом. Это связано со значительным ростом численности заключенных в российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 29 мая.

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"Из-за значительного роста численности заключенных в составе российской оккупационной армии государство-агрессор инициировало масштабную кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом", — говорится в сообщении.

Поэтому в подразделениях минобороны России начали распространять методички, как проводить воспитательные работы с "зеками". В пособиях учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички, иерархию "на зоне", а также объясняют правила поведения с "авторитетами".

Методичка для офицеров. Фото: ГУР

Методичка для офицеров. Фото: ГУР

Методичка для офицеров. Фото: ГУР

Методичка для офицеров. Фото: ГУР

Методичка для офицеров. Фото: ГУР 1 / 5









Авторы материалов признают, что в таких коллективах не действуют привычные механизмы управления, поэтому к заключенным надо искать отдельный подход.

В ГУР отметили, что увеличение количества заключенных в рядах российских войск привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений с и другими военными, которые воюют против Украины.

"Эта кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации армии государства-агрессора", — добавили в разведке.

Скриншот поста ГУР

Напомним, в соцсетях появилось видео с вдовой погибшего российского "волонтера", угрожающей командирам так называемой "ДНР", которые отправляют раненых на смертельные штурмы.

А военнослужащим Росгвардии недавно начали выдавать носки вместо портянок.