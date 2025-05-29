В армии РФ офицеров обучают обращаться с заключенными

Для офицеров РФ создали методичку, как обращаться с заключенными
В России инициировали масштабную кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом. Это связано со значительным ростом численности заключенных в российской армии.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 29 мая.
Мобилизация заключенных в России
"Из-за значительного роста численности заключенных в составе российской оккупационной армии государство-агрессор инициировало масштабную кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом", — говорится в сообщении.
Поэтому в подразделениях минобороны России начали распространять методички, как проводить воспитательные работы с "зеками". В пособиях учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички, иерархию "на зоне", а также объясняют правила поведения с "авторитетами".
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Методичка для офицеров. Фото: ГУР
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Методичка для офицеров. Фото: ГУР
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Методичка для офицеров. Фото: ГУР
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Методичка для офицеров. Фото: ГУР
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Методичка для офицеров. Фото: ГУР
Авторы материалов признают, что в таких коллективах не действуют привычные механизмы управления, поэтому к заключенным надо искать отдельный подход.
В ГУР отметили, что увеличение количества заключенных в рядах российских войск привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений с и другими военными, которые воюют против Украины.
"Эта кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации армии государства-агрессора", — добавили в разведке.
Напомним, в соцсетях появилось видео с вдовой погибшего российского "волонтера", угрожающей командирам так называемой "ДНР", которые отправляют раненых на смертельные штурмы.
А военнослужащим Росгвардии недавно начали выдавать носки вместо портянок.
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