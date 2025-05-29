У армії РФ офіцерів навчають поводитися із в'язнями

Для офіцерів РФ створили методичку, як поводитися з в'язнями
У Росії ініціювали масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом. Це пов'язано зі значним зростанням чисельності в'язнів в російській армії.
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 29 травня.
Мобілізація в'язнів у Росії
"Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом", — йдеться у повідомленні.
Тому у підрозділах міноборони Росії почали поширювати методички, як проводити виховні роботи із "зеками". У посібниках навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички, ієрархію "на зоні", а також пояснюють правила поведінки з "авторитетами".
-
Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
-
Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
-
Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
-
Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
-
Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
Автори матеріалів визнають, що в таких колективах не діють звичні механізми управління, тому до в'язнів треба шукати окремий підхід.
У ГУР зазначили, що збільшення кількості ув'язнених у лавах російських військ призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок з й іншими військовими, які воюють проти України.
"Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора", — додали в розвідці.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео зі вдовою загиблого російського "волонтера", яка погрожує командирам так званої "ДНР", які відправляють поранених на смертельні штурми.
А військовослужбовцям Росгвардії нещодавно почали видавати шкарпетки замість онуч.
Читайте Новини.LIVE!