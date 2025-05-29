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Для офіцерів РФ створили методичку, як поводитися з в'язнями

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Дата публікації: 29 травня 2025 10:08
У армії РФ офіцерів навчають поводитися із в'язнями
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії ініціювали масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом. Це пов'язано зі значним зростанням чисельності в'язнів в російській армії.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 29 травня.

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"Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом", — йдеться у повідомленні.

Тому у підрозділах міноборони Росії почали поширювати методички, як проводити виховні роботи із "зеками". У посібниках навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички, ієрархію "на зоні", а також пояснюють правила поведінки з "авторитетами".

  • Інструкції для офіцерів як свідчення криміналізації війська РФ
    Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
  • Російським військовим пояснюють, як говорити із зеками
    Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
  • російських офіцерів навчають розшифровувати тюремні татуювання
    Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
  • Російське командування готує офіцерів до спілкування з ув’язненими в армії
    Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
  • Кримінальні ієрархії серед зеків в російській армії
    Методичка для офіцерів. Фото: ГУР
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  • Інструкції для офіцерів як свідчення криміналізації війська РФ
  • Російським військовим пояснюють, як говорити із зеками
  • російських офіцерів навчають розшифровувати тюремні татуювання
  • Російське командування готує офіцерів до спілкування з ув’язненими в армії
  • Кримінальні ієрархії серед зеків в російській армії

Автори матеріалів визнають, що в таких колективах не діють звичні механізми управління, тому до в'язнів треба шукати окремий підхід. 

У ГУР зазначили, що збільшення кількості ув'язнених у лавах російських військ призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок з й іншими військовими, які воюють проти України.

"Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора", — додали в розвідці.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео зі вдовою загиблого російського "волонтера", яка погрожує командирам так званої "ДНР", які відправляють поранених на смертельні штурми.

А військовослужбовцям Росгвардії нещодавно почали видавати шкарпетки замість онуч.

російські війська ув'язнені окупанти мобілізація війна в Україні Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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