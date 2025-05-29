У армії РФ офіцерів навчають поводитися із в'язнями

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії ініціювали масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом. Це пов'язано зі значним зростанням чисельності в'язнів в російській армії.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 29 травня.

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"Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом", — йдеться у повідомленні.

Тому у підрозділах міноборони Росії почали поширювати методички, як проводити виховні роботи із "зеками". У посібниках навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички, ієрархію "на зоні", а також пояснюють правила поведінки з "авторитетами".

Методичка для офіцерів. Фото: ГУР

Методичка для офіцерів. Фото: ГУР

Методичка для офіцерів. Фото: ГУР

Методичка для офіцерів. Фото: ГУР

Методичка для офіцерів. Фото: ГУР 1 / 5









Автори матеріалів визнають, що в таких колективах не діють звичні механізми управління, тому до в'язнів треба шукати окремий підхід.

У ГУР зазначили, що збільшення кількості ув'язнених у лавах російських військ призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок з й іншими військовими, які воюють проти України.

"Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора", — додали в розвідці.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео зі вдовою загиблого російського "волонтера", яка погрожує командирам так званої "ДНР", які відправляють поранених на смертельні штурми.

А військовослужбовцям Росгвардії нещодавно почали видавати шкарпетки замість онуч.