Россияне придумали атаку на вертолет Путина - какова цель

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В Кремле умышленно придумали якобы "обстрел" вертолета российского диктатора Владимира Путина во время его перелета в Курскую область. Стало известно, что цель этого постановления - показать, что президент страны-агрессора якобы не прячется в бункере, а наоборот рискует жизнью, когда летает в опасные регионы.

Об этом писали РосСМИ.

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Итак, информация о том, что вертолет Путина попал под атаку в Курской области, является фейковой. Таким образом, Кремль хотел продемонстрировать, что якобы Путин готов рисковать жизнью.

Напомним, что ранее Центр противодействия дезинформации опроверг эту ложную информацию и отметил, что Путин 20 мая двигался по прифронтовому региону на автомобиле.

Ранее российские СМИ сообщали, что вертолет Путина якобы атаковали беспилотники, когда он впервые с начала боевых действий посетил Курскую область. При этом в этой атаке российские пропагандисты обвинили Украину. Однако на самом деле обстрела не было — Кремль придумал этот спектакль.

Источники, приближенные к власти сообщили, что в медиа активно распространяли этот эпизод, где Путин якобы идет на риск. Его показали по телевидению, а информацию передавал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

Этот спектакль устроили для того, чтобы показать гражданам страны-агрессора, что Путин не боится войны. И, что он якобы тоже переживает обстрелы, так же как жители России часто сталкиваются с хаосом в аэропортах и атаками БпЛА. Таким образом, пропагандисты пытались показать, что Путин "разделяет опасность" вместе со всей с страной.

Отметим, что российское издание The Moscow Times также подтвердило, что Путин посетил Курскую область, куда якобы и направлялся на вертолете. Однако российскому диктатору во время визита гарантировали максимальную безопасность. Обстрела судна Путина "никто бы никогда не допустил".

Съемки так называемой "атаки" на Путина вели не кремлевские операторы, а другие люди, в частности охранник. Следовательно, эта сцена должна была вызвать эмоцию вроде "на войне как на войне", а также породить "ощущение причастности".

Ранее мы писали о том, что Путин находился в Курской области во время якобы "атаки" дронов.

Также мы информировали, что глава оккупированной Россией Чечни Рамзан Кадыров решил назвать в честь Путина район Грозного.