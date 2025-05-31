Росіяни вигадали атаку на гелікоптер Путіна — яка мета

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У Кремлі навмисне вигадали нібито "обстріл" гелікоптера російського диктатора Володимира Путіна під час його перельоту в Курську область. Стало відомо, що мета цієї постанови — показати, що президент країни-агресорки нібито не ховається у бункері, а навпаки ризикує життям, коли літає в небезпечні регіони.

Про це писали РосЗМІ.

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Кремль вигадав "обстріл" гелікоптера Путіна — яка мета

Отже, інформація про те, що гелікоптер Путіна потрапив під атаку на Курщині, є фейковою. У такий спосіб, Кремль хотів продемонструвати, що нібито Путін готовий ризикувати життям.

Нагадаємо, що раніше Центр протидії дезінформації спростував цю неправдиву інформацію і зазначив, що Путін 20 травня рухався прифронтовим регіоном на автомобілі.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що вертоліт Путіна буцімто атакували безпілотники, коли він вперше з початку бойових дій відвідав Курську область. Водночас в цій атаці російські пропагандисти звинуватили Україну. Однак насправді обстрілу не було — Кремль вигадав цю виставу.

Джерела, наближені до влади повідомили, що в медіа активно поширювали цей епізод, де Путін нібито йде на ризик. Його показали по телебаченню, а інформацію передавав командир дивізії ППО Юрій Дашкін.

Цю виставу влаштували для того, щоб показати громадянам країни-агресорки, що Путін не боїться війни. І, що він нібито теж переживає обстріли, так само як жителі Росії часто стикаються з хаосом в аеропортах і атаками БпЛА. У такий спосіб, пропагандисти намагалися показати, що Путін "розділяє небезпеку" разом зі всією з країною.

Зазначимо, що російське видання The Moscow Times також підтвердило, що Путін відвідав Курську область, куди нібито й прямував на гелікоптері. Однак російському диктатору під час візиту гарантували максимальну безпеку. Обстрілу судна Путіна "ніхто б ніколи не допустив".

Фільмування так званої "атаки" на Путіна вели не кремлівські оператори, а інші люди, зокрема охоронець. Відтак, ця сцена мала викликати емоцію на кшталт "на війні як на війні", а також породити "відчуття причетності".

Раніше ми писали про те, що Путін перебував у Курській області під час нібито "атаки" дронів.

Також ми інформували, що очільник окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров вирішив назвати на честь Путіна район Грозного.