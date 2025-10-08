Россиянам запретят ездить в страны НАТО

Российский паспорт. Фото: Unsplash

В Госдуме РФ рассматривают предложение запретить россиянам во время войны отдыхать в странах НАТО, включая Турцию. Причина: снижением интереса к внутреннему туризму.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в среду, 8 октября.

Реклама

Читайте также:

Туризм в РФ

Отмечается, что доля россиян, которые планируют отпуск исключительно внутри страны, сократилась на 5%. На это влияют укрепление рубля, субсидии зарубежного туризма в других странах и высокие цены на отдых в РФ.

"Путешествия внутри страны становятся все менее доступными из-за дорогих отелей, высокой стоимости транспорта и слабой инфраструктуры. Состоятельные туристы отдают предпочтение зарубежным поездкам, тогда как большинство россиян не может позволить себе отдых даже в пределах РФ", — отмечают в разведке.

Напомним, что с 1 октября в РФ начался осенний призыв. Кремль планирует призвать в оккупационную армию еще 135 тысяч человек.

Также недавно страна-агрессор официально вышла из Европейской конвенции о пытках.