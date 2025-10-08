Россиянам запретят ездить в страны НАТО

Госдума хочет запретить зарубежные поездки для россиян
В Госдуме РФ рассматривают предложение запретить россиянам во время войны отдыхать в странах НАТО, включая Турцию. Причина: снижением интереса к внутреннему туризму.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в среду, 8 октября.
Туризм в РФ
Отмечается, что доля россиян, которые планируют отпуск исключительно внутри страны, сократилась на 5%. На это влияют укрепление рубля, субсидии зарубежного туризма в других странах и высокие цены на отдых в РФ.
"Путешествия внутри страны становятся все менее доступными из-за дорогих отелей, высокой стоимости транспорта и слабой инфраструктуры. Состоятельные туристы отдают предпочтение зарубежным поездкам, тогда как большинство россиян не может позволить себе отдых даже в пределах РФ", — отмечают в разведке.
Напомним, что с 1 октября в РФ начался осенний призыв. Кремль планирует призвать в оккупационную армию еще 135 тысяч человек.
Также недавно страна-агрессор официально вышла из Европейской конвенции о пытках.
Читайте Новини.LIVE!