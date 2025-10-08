Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Госдума хочет запретить зарубежные поездки для россиян

Госдума хочет запретить зарубежные поездки для россиян

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 15:46
Россиянам запретят ездить в страны НАТО
Российский паспорт. Фото: Unsplash

В Госдуме РФ рассматривают предложение запретить россиянам во время войны отдыхать в странах НАТО, включая Турцию. Причина: снижением интереса к внутреннему туризму.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в среду, 8 октября.

Реклама
Читайте также:

Туризм в РФ

Отмечается, что доля россиян, которые планируют отпуск исключительно внутри страны, сократилась на 5%. На это влияют укрепление рубля, субсидии зарубежного туризма в других странах и высокие цены на отдых в РФ.

"Путешествия внутри страны становятся все менее доступными из-за дорогих отелей, высокой стоимости транспорта и слабой инфраструктуры. Состоятельные туристы отдают предпочтение зарубежным поездкам, тогда как большинство россиян не может позволить себе отдых даже в пределах РФ", — отмечают в разведке.

Напомним, что с 1 октября в РФ начался осенний призыв. Кремль планирует призвать в оккупационную армию еще 135 тысяч человек.

Также недавно страна-агрессор официально вышла из Европейской конвенции о пытках.

НАТО Государственная дума туризм Россия выезд за границу
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации