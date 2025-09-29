Путин объявил осенний призыв в России — сколько планируют призвать

Путин подписал указ о начале осеннего призыва — что планирует
Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 29 сентября, подписал указ о начале осеннего призыва. Он продлится с 1 октября по 31 декабря.
Об этом говорится в указе российского диктатора.
Осенний призыв в России
В указе говорится, что в российскую армию планируют призвать еще 135 тысяч человек. Речь идет о россиянах от 18 до 30 лет среди тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву.
Кроме того, сейчас в Госдуме врага рассматривают законопроект, который позволит сделать призыв бессрочным.
