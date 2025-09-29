Видео
Главная Хроники Путин подписал указ о начале осеннего призыва — что планирует

Путин подписал указ о начале осеннего призыва — что планирует

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:12
Путин объявил осенний призыв в России — сколько планируют призвать
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 29 сентября, подписал указ о начале осеннего призыва. Он продлится с 1 октября по 31 декабря.

Об этом говорится в указе российского диктатора.

Читайте также:

Осенний призыв в России

В указе говорится, что в российскую армию планируют призвать еще 135 тысяч человек. Речь идет о россиянах от 18 до 30 лет среди тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву.


Указ Путина. Фото: скриншот

Указ Путина. Фото: скриншот

Кроме того, сейчас в Госдуме врага рассматривают законопроект, который позволит сделать призыв бессрочным.

Напомним, бойцы ГУР показали, как эффектно уничтожили российскую "буханку" с операторами дронов в Запорожской области.

Ранее в ISW сообщили, что Россия завышает свои достижения в войне против Украины.

война владимир путин россияне указ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
