Путин объявил осенний призыв в России — сколько планируют призвать

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 29 сентября, подписал указ о начале осеннего призыва. Он продлится с 1 октября по 31 декабря.

Об этом говорится в указе российского диктатора.

Осенний призыв в России

В указе говорится, что в российскую армию планируют призвать еще 135 тысяч человек. Речь идет о россиянах от 18 до 30 лет среди тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву.

Указ Путина. Фото: скриншот

Кроме того, сейчас в Госдуме врага рассматривают законопроект, который позволит сделать призыв бессрочным.

