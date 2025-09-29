Путін оголосив осінній призов у Росії — скільки планують призвати

Путін підписав указ про початок осіннього призову — що планує
Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про початок осіннього призову. Він триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.
Про це йдеться в указі російського диктатора.
Осінній призов в Росії
В указі йдеться, що до російської армії планують призвати ще 135 тисяч осіб. Йдеться про росіян від 18 до 30 років серед тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову.
Крім того, наразі в Держдумі ворога розглядають законопроєкт, який дозволить зробити призов безстроковим.
