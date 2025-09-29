Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Путін підписав указ про початок осіннього призову — що планує

Путін підписав указ про початок осіннього призову — що планує

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:12
Путін оголосив осінній призов у Росії — скільки планують призвати
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про початок осіннього призову. Він триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

Про це йдеться в указі російського диктатора.

Реклама
Читайте також:

Осінній призов в Росії

В указі йдеться, що до російської армії планують призвати ще 135 тисяч осіб. Йдеться про росіян від 18 до 30 років серед тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову.

null
Указ Путіна. Фото: скриншот
null
Указ Путіна. Фото: скриншот

Крім того, наразі в Держдумі ворога розглядають законопроєкт, який дозволить зробити призов безстроковим.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як ефектно знищили російську "буханку" з операторами дронів у Запорізькій області.

Раніше в ISW повідомили, що Росія завищує свої досягнення у війні проти України

війна володимир путін росіяни указ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації