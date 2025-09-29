Путін оголосив осінній призов у Росії — скільки планують призвати

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про початок осіннього призову. Він триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

Про це йдеться в указі російського диктатора.

Реклама

Читайте також:

Осінній призов в Росії

В указі йдеться, що до російської армії планують призвати ще 135 тисяч осіб. Йдеться про росіян від 18 до 30 років серед тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову.

Указ Путіна. Фото: скриншот

Указ Путіна. Фото: скриншот

Крім того, наразі в Держдумі ворога розглядають законопроєкт, який дозволить зробити призов безстроковим.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як ефектно знищили російську "буханку" з операторами дронів у Запорізькій області.

Раніше в ISW повідомили, що Росія завищує свої досягнення у війні проти України.