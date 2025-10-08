Росіянам заборонять їздити в країни НАТО

Російський паспорт. Фото: Unsplash

У Держдумі РФ розглядають пропозицію заборонити росіянам під час війни відпочивати в країнах НАТО, включно з Туреччиною. Причина: зниженням інтересу до внутрішнього туризму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у середу, 8 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Туризм у РФ

Зазначається, що частка росіян, які планують відпустку виключно всередині країни, скоротилася на 5%. На це впливають зміцнення рубля, субсидії закордонного туризму в інших країнах та високі ціни на відпочинок у РФ.

"Подорожі всередині країни стають все менш доступними через дорогі готелі, високу вартість транспорту та слабку інфраструктуру. Заможні туристи віддають перевагу закордонним поїздкам, тоді як більшість росіян не може дозволити собі відпочинок навіть у межах РФ", — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у РФ розпочався осінній призов. Кремль планує призвати в окупаційну армію ще 135 тисяч осіб.

Також нещодавно країна-агресорка офіційно вийшла з Європейської конвенції щодо катувань.