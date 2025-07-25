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Блогер Дудь использовал тему ТЦК для дискредитации Украины

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 03:45
Дудь против Украины - как блогер дискредитирует Украину через ТЦК
Россиянин Юрий Дудь, которого почему-то волнуют украинские ТЦК. Фото: росСМИ

Российские граждане, даже те, которые публично декларируют свою оппозиционность, все равно продолжают работать на Кремль и против Украины. Примером стал известный российский блогер Юрий Дудь, который, сбежав из путинской диктатуры, вдруг распереживался за украинские ТЦК и демократию в Украине.

Об этом шла речь в новом видеоинтервью Юрия Дудя.

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В свежем видеоинтервью, с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, российский якобы оппозиционный блогер Юрий Дудь не только пытался отбеливать Россию, сравнивая ее агрессию против Украины с операцией сил Запада в Ираке 2003 года, но и продвигал откровенно антиукраинские нарративы.

Так, россиянин, который якобы выступает против войны, почему-то переживал за украинских военнообязанных, которых группы оповещения иногда принудительно доставляют в ТЦК.

Комментируя эти события, Дудь намекнул, что украинцам не стоит воевать против России, если они этого не хотят — чего, собственно, добивался в начале полномасштабной войны и российский диктатор Владимир Путин, который обращался к украинским военным с призывом сложить оружие.

Почему "оппозиционный" россиянин вдруг решил поговорить о демократии в Украине

Кроме того, Дудь решил педалировать тему политической жизни в Украине.

Россиянин, который сам сбежал из России из-за путинской диктатуры, начал допытываться у бывшего посла США в России (который никогда не работал в Украине), является Украина демократическим государством или нет.

Очевидно, целью Дудя было повлиять на процесс западной помощи Украине — мол, если она не является демократической, то не надо ей и помогать.

Но Майкл Макфол четко оппонировал российскому манипулятору, заявив, что Украина является демократической страной, а помогать Украине нужно в любом случае, чтобы остановить агрессию России и те зверства, которые творят российские военные на украинских территориях.

Напомним, мы ранее писали о том, что Дудь в интервью с Майклом Макфолом пытался продвигать нарративы Кремля.

Добавим, мы сообщали о том, что российская оккупационная армия 2025 года нанесла свои, ракетно-дроновые удары по украинским ТЦК.

США россияне война в Украине ТЦК и СП Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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