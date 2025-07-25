Дудь проти України - як блогер дискредитує Україну через ТЦК

Росіянин Юрій Дудь, якого чомусь хвилюють українські ТЦК. Фото: росЗМІ

Російські громадяни, навіть ті, які публічно декларують свою опозиційність, все одно продовжують працювати на Кремль і проти України. Прикладом став відомий російський блогер Юрій Дудь, який, втікши із путінської диктатури, раптом розпереживався за українські ТЦК та демократію в Україні.

Про це йшлося у новому відеоінтерв’ю Юрія Дудя.

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Навіщо Дудь згадав про ТЦК

У свіжому відеоінтерв’ю, із колишнім послом США в Росії Майклом Макфолом, російський начебто опозиційний блогер Юрій Дудь не тільки намагався відбілювати Росію, порівнюючи її агресію проти України з операцією сил Заходу в Іраку 2003 року, а і просував відверто антиукраїнські наративи.

Так, росіянин, який начебто виступає проти війни, чомусь розпереживався за українських військовозобов'язаних, яких групи оповіщення іноді примусово доставляють до ТЦК.

Коментуючи ці події, Дудь натякнув, що українцям не варто воювати проти Росії, якщо вони цього не хочуть — чого, власне, добивався на початку повномасштабної війни і російський диктатор Володимир Путін, який звертався до українських військових із закликом скласти зброю.

Чому "опозиційний" росіянин раптом вирішив поговорити про демократію в Україні

Крім того, Дудь вирішив педалювати тему політичного життя в Україні.

Росіянин, який сам утік з Росії через путінську диктатуру, почав допитуватися у колишнього посла США в Росії (який ніколи не працював в Україні), є Україна демократичною державою чи ні.

Очевидно, метою Дудя було вплинути на процес західної допомоги Україні — мовляв, якщо вона не є демократичною, то не треба їй і допомагати.

Та Майкл Макфол чітко опонував російському маніпулятору, заявивши, що Україна є демократичною країною, а допомагати Україні потрібно в будь-якому випадку, аби зупинити агресію Росії та ті звірства, які творять російські військові на українських територіях.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Дудь у інтерв’ю з Майклом Макфолом намагався просувати наративи Кремля.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська окупаційна армія 2025 року завдала своїх, ракетно-дронових ударів по українських ТЦК.