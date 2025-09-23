Обязательная проверка и возврат средств — получателям "єВідновлення" напомнили об отчетности

Люди на стройке. Фото: Freepik

Стартовал третий этап государственной программы "єВідновлення" для людей, которые потеряли свои частные дома из-за войны. Он открывает возможность подать финальный отчет о завершенном строительстве, зафиксировать ввод нового жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование государственных средств.

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что денежная выплата доступна для людей, у которых был уничтожен частный жилой дом и которые хотят построить новый на собственном земельном участке в безопасном регионе.

Программа предусматривает три последовательных этапа. На первых двух украинские семьи получали транши денежной компенсации для строительства. Теперь пришло время отчитываться о проделанных работах.

Результаты предыдущих этапов єВідновлення

По состоянию на осень 2025 года первый транш средств получили 663 семьи на общую сумму 805,6 миллиона гривен. Второй транш, который позволил продолжить или завершить строительство, уже выплачено на сумму 9,7 миллиона гривен.

Третий этап имеет ключевое значение, ведь именно он определяет, использованы ли деньги по назначению и можно ли считать участие в программе завершенным, отмечают в ведомстве.

Подача финального отчета в еВідновлення

Чтобы закрыть участие в программе, человек должен пройти три шага.

Подача декларации или сертификата готовности к эксплуатации. Этот документ подает только заказчик строительства через портал "Дія" или в центре предоставления админуслуг. Подача уведомления о завершении строительства. Его нужно отправить в течение 30 рабочих дней после завершения работ через приложение "Дія". К отчету обязательно прилагаются подтверждающие документы — акты выполненных работ, чеки на материалы, а также фотографии дома. Финальная верификация. Система проверяет документы автоматически, сверяя их с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества. В случае ошибок заявителю приходят объяснения, как исправить ситуацию.

"После успешной проверки данные автоматически поступают в государственный реестр. Если нет замечаний, статус заявки меняется на "Строительство завершено", — говорят в министерстве.

Как работает проверка строительства

Проверка проходит в двух сценариях.

Сценарий А — выборочная проверка. Ежемесячно система выбирает не менее 10% заявлений в каждой общине. Если семья попала в выборку, комиссия выезжает на место, осматривает дом и сверяет документы.

Если же заявитель не выбран для проверки — его участие автоматически признается завершенным.

Сценарий Б — обязательная проверка через 18 месяцев. Если с момента второй выплаты прошло полтора года, а отчет не подан, система назначает выездную проверку. Если комиссия выявляет нецелевое использование средств, семья обязана вернуть компенсацию в полном объеме.

Важность отчетности для получения выплат

Финальный отчет — это ключевой инструмент контроля. Он не только гарантирует прозрачность процесса, но и защищает добросовестных участников программы от подозрений в злоупотреблениях.

"Государство финансирует только новое строительство. Техническая инвентаризация является обязательным условием, чтобы подтвердить факт восстановления", — напоминают в министерстве.

Таким образом, без представления отчета семья не может окончательно подтвердить завершение строительства, а следовательно — и получить все положенные выплаты.

Какие документы стоит подготовить заранее

Чтобы избежать задержек, участникам программы советуют заранее собрать все необходимые материалы.

К списку относятся:

декларация или сертификат готовности к эксплуатации;

акты выполненных работ от подрядчиков;

фискальные чеки на стройматериалы;

фотофиксация объекта на разных этапах строительства.

Эти документы помогут быстро подтвердить расходы и доказать, что средства использованы по назначению.

Ранее правительство упростило механизм восстановления поврежденных жилых домов и общежитий. Это решение значительно ускорит восстановление разрушенного жилья.

Также мы рассказывали, что в рамках программы "єВідновлення" украинцы могут получить сертификат для приобретения новой недвижимости. Но многих волнует вопрос, можно ли воспользоваться услугами любого банка для покупки жилья по этому сертификату.